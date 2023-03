Spider-Man No Way Home, Zendaya: "Peter e MJ meritano di essere felici"

Nel corso di una recente intervista, Zendaya è tornata a parlare del personaggio di MJ e della sua sofferta storia d'amore con il Peter Parker di Tom Holland, a distanza di più di un anno dall'uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home si è concluso con il Doctor Strange che non ha avuto altra scelta se non quella di lanciare un incantesimo che ha fatto dimenticare al mondo chi sia Peter Parker. Tra questi c'è anche la fidanzata MJ, con i due che si scambiano un ultimo bacio durante il loro commovente addio.

"La cosa straziante, per me, come persona che tiene a Peter e MJ, è il fatto che hanno avuto probabilmente solo poche settimane per godersi l'essere adolescenti e contemporaneamente innamorati... e poi tutto va a rotoli", ha dichiarato Zendaya. "Mi sono detta: 'No, si meritano di essere felici'.

"Penso che la cosa importante sia che loro [MJ e Peter] si amano per quello che sono. È chiaro fin dal primo film che lei probabilmente lo ama da molto prima di capire che lui fosse Spider-Man. E lui apprezza e ama tutti i suoi modi stravaganti di affrontare la vita. Si capiscono l'un l'altro a un livello umano, il che permette loro di essere più vulnerabili. Questa è stata la cosa più appassionante: vederla diventare più vulnerabile quando scopre che Peter la ama".

Anche se MJ probabilmente avrà un ruolo di secondo piano in Spider-Man 4 (molti fan vorrebbero vedere l'introduzione di Gatta Nera come nuovo interesse amoroso), è difficile credere che la storia d'amore tra lei e Peter non sboccerà di nuovo tra non molto.