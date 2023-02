Spider-Man 4, Kevin Feige: "Abbiamo una storia, stiamo iniziando a scrivere le idee"

Spider-Man 4 potrebbe essere realizzato: Kevin Feige ha infatti aggiornato i fan ammettendo che è stata delineata la storia per il possibile sequel.

Attualmente Sony e Marvel Studios non hanno ancora confermato il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker e non si è accennato alle possibili tempistiche per la produzione del ritorno del giovane supereroe sul grande schermo.

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Kevin Feige, intervistato da Entertainment Weekly, ha risposto a una domanda su Spider-Man 4 dichiarando: "Tutto quello che posso dire è che abbiamo la storia".

Il responsabile del MCU ha quindi aggiunto: "Abbiamo delle grandi idee per quel film e i nostri sceneggiatori stanno semplicemente iniziando ora a scriverle".

Spider-Man: No Way Home aveva visto protagonista Tom Holland accanto a Benedict Cumberbatch, che aveva ripreso la parte di Doctor Strange nel progetto diretto da Jon Watts. La sceneggiatura era stata firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers, autori che avevano ideato anche il ritorno delle versioni di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Nel cast c'erano inoltre Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, Tony Revolori, Hannibal Buress, J.K. Simmons, Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Thomas Haden Church e Rhys Ifans.