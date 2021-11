Spider-Man: No Way Home, il video integrale con le reazioni al trailer di Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon condividono commenti e reazioni al trailer di Spider-Man: No Way Home in un video condiviso online.

Dopo le brevi anticipazioni è stato finalmente diffuso il video delle reazioni dei protagonisti al nuovo trailer del film Spider-Man: No Way Home, svelando così i commenti di Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon.

Un breve montaggio del divertente filmato era stato ideato per annunciare l'arrivo del nuovo contenuto promozionale, ma la versione integrale permette di scoprire tutti i commenti degli attori.

Il video si apre con Tom Holland che ammette di essere un po' nervoso all'idea di vedere il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home. Jacob Batalon e Zendaya ironizzano poi sul primo piano dell'interprete di Peter Parker che svela successivamente che è stato un po' complicato girare le scene realizzate sul ponte. Le tre star condividono l'entusiasmo per le scene con Alfred Molina e gli effetti speciali. Tom è inoltre convinto che i fan impazziranno per certi passaggi dell'atteso film, commentando poi il fascino di Benedict Cumberbatch e la distribuzione del film nel periodo natalizio dopo i debutti dei precedenti capitoli in estate. Le tre star sono quindi piene di entusiasmo per le spettacolari scene dei combattimenti, per l'apparizione di Jamie Foxx e dei villain. Jacob invece trova adorabili i momenti romantici tra Tom e Zendaya, ha svelato che la scena in cui Zendaya cade nel vuoto di fronte a lui farà impazzire gli spettatori e ha dichiarato che le persone non sono pronte per quello che accadrà.

In poco più di 24 ore il trailer ha già ottenuto un numero record di visualizzazioni online con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e un'incredibile accoglienza su piattaforme come Instagram, Twitter e Tiktok che aggiungono ulteriori 77 milioni di visualizzazioni alla cifra raggiunta dal video.

Spider-Man: No Way Home, le immagini leaked confermano vari rumor

Spider-Man: No Way Home è ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home e mostra le conseguenze della confessione in punto di morte di Mysterio (Jake Gyllenhaal) sull'identità segreta dell'Uomo Ragno. La storia ruoterà attorno al multiverso MCU con il coinvolgimento di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Nel tentativo di aiutare Spider-Man, lo stregone espone inavvertitamente la Terra a minacce del multiverso come Doc Ock (Alfred Molina), già visto in Spider-Man 2, Green Goblin, Electro, Sandman e Lizard.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.