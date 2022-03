Spider-Man: No Way Home, il divertente video dei blooper

Sony ha condiviso online l'esilarante video dei blooper di Spider-Man: No Way Home, tra ritorni, abbracci e persone appese a testa in giù.

Spider-Man: No Way Home è arrivato sulle piattaforme digitali e Sony ha condiviso il divertente video dei blooper.

Nel filmato si assiste a quello che accade quando gli attori rimangono "sospesi" per girare alcune sequenze, e persino incontri ravvicinati tra Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Il blooper reel di Spider-Man: No Way Home viene introdotto da Zendaya Coleman e Jacob Batalon e regala subito un divertente momento quando Tom Holland non riesce ad atterrare nel modo giusto mentre tiene tra le braccia Zendaya, che deve quindi "salvarlo". L'interprete di Peter Parker causa poi qualche disastro sul set della camera del protagonista e non riesce a girare una scena in cui parla al telefono con MJ.

Nel video appare anche il dietro le quinte della sequenza in cui era stato coinvolto suo fratello, poi tagliata dal montaggio finale. Harry, inoltre, scherza chiedendo se devono girare la scena del famoso bacio a testa in giù, iconico momento dei film diretti da Sam Raimi con Maguire e Kirsten Dunst.

Benedict Cumberbatch ha poi qualche problema a rimanere in piedi, Jacob improvvisa delle battute esilaranti, e spazio ancora a errori con protagonisti i tre interpreti di Spider-Man, balletti, e tante risate.