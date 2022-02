Spider-Man: No Way Home: Marvel annuncia l'uscita del Blu-ray ricreando il celebre meme a tre (FOTO)

Marvel ha appena annunciato l'uscita del Blu-ray di Spider-Man: No Way Home postando una foto in cui le star dei franchise sull'Uomo Ragno ricreano il celebre meme a tre.

Al fine di annunciare l'uscita di Spider-Man: No Way Home in Blu-ray e in digitale, la pagina twitter ufficiale della pellicola ha appena pubblicato una foto in cui Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreano il celebre meme a tre.

Il leggendario meme che tutti conosciamo nasce dalla serie animata degli anni Sessanta: nell'episodio intitolato Doppia identità, il criminale trasformista Charles Cameo impersona l'Uomo Ragno e, in una famosissima vignetta, i due Spider-Man si indicano come a voler lasciar intendere che l'altro sia l'impostore.

Il meme in questione, che adesso è stato ricreato dalle amate star hollywoodiane, è sempre stato molto usato online anche se dall'uscita della pellicola la sua diffusione si è impennata drasticamente. Il 26 dicembre 2021, in soli 12 giorni, il film ha raggiunto un incasso globale di 1 miliardo di dollari, diventando il maggior incasso del 2021 ed il sesto maggior incasso nella storia del cinema.

Sappiamo già che arriveranno altri meme nel corso dei prossimi mesi e nel frattempo attendiamo l'uscita di Spider-Man: No Way Home su tutte le piattaforme streaming, prevista per il prossimo 22 Marzo, prima della versione in 4K UHD e Blu-Ray, la quale sarà disponibile su Amazon a partire dal 12 Aprile.