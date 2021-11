Spider-Man: No Way Home, l'uscita in Italia è anticipata al 15 dicembre

Sony ha annunciato che domani arriverà un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home e l'uscita in Italia è stata anticipata al 15 dicembre.

Sony Pictures ha annunciato che domani arriverà un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home e l'atteso film con star Tom Holland ha inoltre una nuova data di uscita: il 15 dicembre.

I tanti fan della Marvel dovranno quindi aspettare qualche ora in meno rispetto a quanto previsto per scoprire cosa accadrà dopo l'incontro tra Peter Parker e Doctor Strange che sembra destinato a causare non pochi problemi.

Diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, Spider-Man: No Way Home sarà al cinema dal 16 dicembre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Tra i protagonisti Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

Questa la sinossi di Spider-Man: No Way Home: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.