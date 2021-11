Spider-Man: No Way Home, l'Uomo Ragno di Tobey Maguire appare accidentalmente nel merchandise

Un fan avrebbe scovato un'immagine dell'Uomo Ragno di Tpbey Maguire nei materiali promozionali dedicati a Spider-Man: No Way Home.

Il merchandise di Spider-Man: No Way Home avrebbe incluso accidentalmente anche lo Spider-Man di Tobey Maguire, fornendo un'ulteriore prova dell'apparizione dell'incarnazione dell'Uomo Ragno della trilogia di Sam Raimi.

Da tempo i rumor che si rincorrono danno per certa l'apparizione delle incarnazioni dei Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home. Nonostante le prove fotografiche della presenza di Andrew Garfield, l'attore continua a negare il suo coinvolgimento. ma il multiverso ha già fatto la sua comparsa nel trailer di Spider-Man: No Way Home con l'arrivo di un'orda di villain dei passati franchise.

Andrew Garfield: "Dubito che il mio Spider-Man sarebbe un fan del miliardario Tony Stark"

Adesso un nuovo indizio che riguarda il coinvolgimento di Tobey Maguire trapela in rete. Un fan è stato comprensibilmente sorpreso quando lo Spider-Man di Maguire è stato presentato in un kit di merchandising di Spider-Man: No Way Home. Condivise su Twitter da @Dominic_kravitz, le foto un video della Bark Box dedicata al film mostrano dietro lo Spider-Man di Tom Holland una parte della versione di Maguire.

Sebbene sia possibile vedere solo una parte dell'Uomo Ragno di Maguire, i fan si sono immediatamente resi conto che l'immagine è stata presa direttamente dalla prima pagina del Daily Bugle dal film originale di Spider-Man del 2002. Poiché si tratta di un prodotto tie-in, tuttavia, non è sicuro che il design abbia ricevuto l'approvazione di Marvel Studios e Sony.

La conferma definitiva l'avremo a partire dal 15 dicembre con l'arrivo nei cinema di Spider-Man: No Way Home.