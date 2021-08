Spider-Man: No Way Home, il trailer del nuovo film Marvel con Tom Holland, anche in italiano

Il primo trailer di Spider-Man: No Way Home è online e anticipa il viaggio del supereroe interpretato da Tom Holland nel multiverso.

Spider-Man: No Way Home, il nuovo film con Tom Holland e Zendaya, si mostra nel primo trailer ufficiale del film, rilasciato online dopo essere stato diffuso illegalmente nelle scorse ore. Il video anticipa di quattro mesi l'uscita del terzo film dedicato al supereroe, prevista per il mese di dicembre.

Nelle scorse ore aveva iniziato a circolare la notizia che l'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home fosse imminente. Poteva essere un semplice rumor, eppure è passato poco tempo prima che qualcosa effettivamente si muovesse ed un trailer del film trapelasse online, per poi essere rimosso da Sony. A distanza di poche ore da questo "incidente", lo studio ha quindi scelto di condividere ufficialmente il filmato che permette così ai fan della Marvel, ed in particolare di Spidey, di scoprire cosa succederà nel terzo capitolo del franchise dedicato al supereroe di Tom Holland.

Il trailer inizia con Peter Parker (Holland), che affronta le conseguenze della sua identità rivelata al mondo alla fine di Spider-Man: Far From Home. MJ (Zendaya) cerca di confortarlo ma lui non riesce ad accettarlo. Si avvicina quindi a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per una soluzione e lui prontamente dà vita a un incantesimo che cancelli la scoperta della vera identità di Spider-Man nella memoria collettiva. Così facendo però si creerà caos nel multiverso con la successiva comparsa, nel finale del trailer, di un villain dei film più vecchi, il Doctor Octopus di Alfred Molina. Nessuna traccia, per il momento, dei Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Insomma, il lungometraggio punta a far emozionare e divertire i fan di Spider-Man e quindi degli interpreti che, nel corso degli ultimi venti anni, hanno preso parte ai film a lui dedicati. Spider-Man: No Way Home condurrà gli spettatori in un'immersione nel multiverso Marvel e includerà vari personaggi dei passati franchise di Spider-Man.

L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.