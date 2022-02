Spider-Man: No Way Home: Tom Holland aveva quasi spoilerato la scena di Andrew Garfield e Zendaya (VIDEO)

Abbiamo appena scoperto che Tom Holland ha quasi spoilerato una scena di Andrew Garfield e Zendaya durante il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home: il video è esilarante.

Tutti sanno che Tom Holland non è la persona ideale per custodire dei segreti cinematografici e di recente, attraverso un nuovo ed esilarante video, è stato scoperto che la star di Spider-Man: No Way Home, durante il tour promozionale della pellicola, ha quasi spoilerato una delle scene più importanti in cui Andrew Garfield recita al fianco di Zendaya.

Dopo quasi un anno di bugie, Garfield ha finalmente potuto parlare di com'è stato riprendere il suo ruolo in Amazing Spider-Man al fianco di Holland e Tobey Maguire e, durante una recente intervista, Andrew è venuto a conoscenza del momento cruciale in cui Tom ha quasi rovinato per sempre la sua scena più importante presente nella pellicola.

Come tutti sappiamo, nel trailer di Spider-Man: No Way Home c'erano molti tagli che nascondevano le apparizioni di Maguire e Garfield dalle sequenze di battaglia. Durante un'intervista, relativa alla scena dello stunt in cui MJ cade dal ponte, l'interprete di Spider-Man ha dichiarato: "Era uno stunt piuttosto spaventoso quello che avete girato in quell'occasione. Divertente però... Si beh, io non c'ero, ma sembrava davvero divertente".

L'intervistatore, probabilmente emozionato, non ha notato lo spoiler sul momento ma riguardando il video adesso l'espressione sulla faccia di Tom Holland non lascia molto spazio all'immaginazione. Il filmato è stato mostrato anche a Andrew Garfield, il quale ha scherzato: "Tom è davvero un pessimo bugiardo. Dio lo benedica. Lo adoro. Ti voglio bene, Tom".