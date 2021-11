Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ricorda il suo primo incontro con Willem Dafoe sul set

Volete sapere come avvenne il primo incontro tra Tom Holland e Willem Dafoe sul set di Spider-Man: No Way Home? Ce lo racconta l'interprete di Peter Parker.

La star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ricorda il buffo primo incontro con Willem Dafoe sul set della nuova pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: No Way Home ci regalerà tantissime sorprese, e questo è assicurato.

Ma una cosa che sappiamo ormai da tempo è che nella pellicola diretta da Jon Watts rivedremo alcuni volti familiari del franchise di Spider-Man, e non solo della trilogia attuale.

Certo, per averne una conferma ufficiale abbiamo dovuto attendere parecchio, ma ora siamo certi, ad esempio, del ritorno di Willem Dafoe a.k.a. Norman Osborn/Goblin nei film di Raimi.

E proprio di lui ha parlato Tom Holland durante l'evento di presentazione del trailer della pellicola al Regal Sherman Oaks.

"In realtà è una storia divertente quella del mio primo incontro con Willem" ha ricordato il giovane attore, come segnala anche MovieWeb "All'epoca ovviamente il fatto che questi villain sarebbero stati nel film era un gran segreto, quindi dovevano girare per il set con addosso mantelli e cappucci.

E naturalmente loro erano entusiasti di poter tornare in azione e interpretare di nuovo questi personaggi, così si sono recati sul set una settimana prima delle riprese per vedere come sarebbe stato, incontrare Jon Watts e il cast, e cose così".

"E io uno di questi giorni ho urtato per sbaglio un tipo con il mantello, e la prima cosa che ho detto è stata 'Hey amico, fa attenzione'. Ma quando si è tolto il cappuccio mi è preso quasi un colpo. Mi sono davvero spaventato. E ho detto 'Oh cavoli, è Goblin!'" ha poi continuato, ridendo "Ma Willem Dafoe è stato gentilissimo, davvero meraviglioso, e lavorare con lui è stato fantastico".

E noi non vediamo l'ora di vederli condividere lo schermo in Spider-Man: No Way Home, dal 15 dicembre al cinema.