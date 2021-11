Spider-Man: No Way Home, i fan scoprono la scena "modificata" con Tobey Maguire e Andrew Garfield

Secondo una teoria dei fan, gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield sarebbero stati cancellati digitalmente dal trailer di Spider-Man: No Way Home, come proverebbe una sequenza del promo.

Dopo un attento esame del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, alcuni fan avrebbero identificato la scena modificata in cui avrebbero dovuto comparire anche gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home vede un proliferare di cattivi dei precedenti franchise. Cattivi che fanno il loro ingresso nella dimensione del Peter Parker di Tom Holland dopo che Peter ha rovinato un incantesimo del Doctor Strange spalancando inavvertitamente il multiverso.

Nel trailer vediamo in azione Green Goblin, Sandman, Electro e Lizard e vengono anche rivelati i primi dettagli sulle motivazioni degli antagonisti. Nonostante le anticipazioni e i rumor che si sono riversati nel web nei mesi passati, però, per il momento non vi è nessuna traccia delle apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Eppure c'è un momento del trailer (che vedete nel tweet più sopra) che ha messo in allarme alcuni fan.

Un frame del nuovo trailer

Nel climax del trailer di Spider-Man: No Way Home, l'Uomo Ragno di Tom Holland si lancia verso un trio di nemici mentre gioca la carta del titolo. Uno di questi, Lizard (Rhys Ifans), che vediamo nella parte bassa dell'inquadratura, si volta all'improvviso dietro di sé, come se ci fosse qualcosa alle sue spalle. Dal momento che non vediamo nulla, i fan sospettano che lo Spider-Man Tobey Maguire o quello di Andrew Garfield sia stato cancellato dal trailer per non rovinare l'hype agli spettatori.

Spider-Man: No Way Home, le immagini leaked confermano vari rumor

Questa, per Marvel, non sarebbe la prima volta in cui una scena viene tagliata o modificata per sviare le aspettative dei fan. Per avere la conferma definitiva a questa intuizione, non ci resta che attendere il 15 dicembre quando Spider-Man: No Way Home irromperà nei cinema italiani.