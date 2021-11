Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer che ha lasciato Tom Holland e Zendaya di stucco

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon reagiscono con stupore al nuovo trailer mozzafiato di Spider-Man: No Way Home.

Sony Pictures ha lanciato un nuovo spettacolare trailer di Spider-Man: No Way Home che ha lasciato di stucco gli stessi interpreti del film, Tom Holland e Zendaya.

Nel video si assiste all'incontro tra Peter Parker e Doctor Strange, che lo avvisa che da ogni universo arriveranno delle "visite", come quella di Doctor Octopus che è al centro anche di alcune divertenti interazione. Il filmato è ricco di scene d'azione e si ricorda il destino di chi lotta contro Spider-Man. Nel trailer, davvero ricco di sorprese, si vedono anche Electro e il Green Goblin.

Prima dell'uscita del trailer, le star Tom Holland, Zendaya Coleman e Jacob Batalon hanno condiviso le loro reazioni alla visione in anteprima in un divertente video diffuso via Instagram.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home rappresenta il culmine delle avventure di Peter Parker riunendo tutti i villain più popolari della saga tanto da essere paragonato ad Avengers: Endgame per importanza narrativa nell'MCU.

Spider-Man: No Way Home, le immagini leaked confermano vari rumor

Spider-Man: No Way Home è ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home e mostra le conseguenze della confessione in punto di morte (?) di Mysterio (Jake Gyllenhaal) sull'identità segreta dell'Uomo Ragno. La storia ruoterà attorno al multiverso MCU con il coinvolgimento di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Nel tentativo di aiutare Spider-Man, lo stregone espone inavvertitamente la Terra a minacce del multiverso come Doc Ock (Alfred Molina), già visto in Spider-Man 2. Secondo voci persistenti, dal multiverso sbucheranno anche le incarnazioni di Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.