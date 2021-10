Spider-Man: No Way Home, rivelata la durata monstre del film?

Sarebbe stata rivelata la durata di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della saga con protagonista Tom Holland, e a quanto pare sarà il più lungo della trilogia.

Manca ancora un po' per vedere Spider-Man: No Way Home al cinema, ma nel frattempo pare che sia stata rivelata la durata del film con protagonista Tom Holland. E se le voci sono vere, si tratterebbe di 150 minuti, ovvero del più lungo lungometraggio di Spider-Man finora per il MCU.

Non sorprende molto la presunta durata del terzo film sull'Uomo Ragno nato dalla collaborazione di Disney e Sony, che come riporta anche Comicbook, secondo un insider Marvel si aggirerebbero intorno alle due ore e mezza.

Considerando la mole di personaggi che si suppone vi prenderanno parte - tra conferme e possibili apparizioni ancora da verificare - e la natura della storia raccontata, che farà affidamento sul concetto del Multiverso, sarebbe stato difficile avere una pellicola più breve, specialmente tenendo conto del fatto che Spider-Man: Homecoming aveva già una durata di 2 ore e 9 minuti, mentre Spider-Man: Far From Home arrivava a quota 2 ore e 13 minuti.

Come verrà gestito questo tempo, tuttavia, rimane un mistero, solo in parte anticipato dal primo trailer del film. Ora i fan attendono con ansia un secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, che tuttavia potrebbe non arrivare così presto.

Come al solito, non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà.