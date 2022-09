A salvare il magro box office americano ci pensa il ritorno in sala di Spider-Man: No Way Home, con 11 minuti di materiale aggiuntivo, che torna in vetta con 6 milioni di incasso.

La versione estesa di Spider-Man: No Way Home torna in testa al box office USA a nove mesi dall'uscita del film. La fine dell'estate cinematografica americana riserva qualche sorpresa visto il ritorno in vetta alla classifica degli incassi del cinecomic che aveva fatto il suo debutto al cinema a dicembre 2021. Sony ha ridistribuito il film con l'aggiunta di 11 minuti di materiali extra, incassando 6 milioni da 3.935 sale, segnando una media per sala di 1.524 dollari. Qui la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home, più recente avventura interpretata dalla star inglese Tom Holland.

In un weekend di incassi magri in cui si respira una generale stanchezza, aa tirare avanti la baracca cci pensano i soliti titoli. Alle spalle di Spider-mMan risale al secondo posto Top Gun: Maverick, alla quindicesima settimana di permanenza in classifica, che incassa altri 5,5 milioni sfiorando i 700 milioni complessivi e sancendo il successo globale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Anche DC League of Super-Pets risale in terza posizione, incassando altri 5,4 milioni che lo portano a un incasso complessivo di 80,8 milioni. Come rivela la nostra recensione di DC League of Super-Pets, la pellicola animata è incentrata sull'alleanza tra il cane di Superman e un gatto volante per fermare il crimine mentre Superman è in vacanza.

Bullet Train, scatenato thriller ambientato su un treno giapponese ad alta velocità su cui si ritrovano un manipolo di assassini, perde due posizioni e scivola al quarto posto, con un incasso di 5,4 milioni che lo porta a un totale di 86 milioni. Brad Pitt guida un cast all star di cui fanno parte Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Michael Shannon e tanti altri volti noti per una pellicola ricca di colpi di scena, sparatorie, combattimenti e divertimento, come anticipa la nostra recensione di Bullet Train.

Quinto, l'horror vampiresco The Invitation. La pellicola diretta da

Jessica M. Thompson raccoglie altri 4,7 milioni, arrivando a un totale di 13,7 milioni.