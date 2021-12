Spider-Man: No Way Home, quali incassi sono previsti per il primo week-end al cinema?

Spider-Man: No Way Home potrebbe essere il film dai più alti guadagni nel week-end d'apertura dall'inizio dell'emergenza sanitaria: vediamo quali sono le previsioni.

Finalmente possiamo dire che manca davvero poco all'arrivo di Spider-Man: No Way Home al cinema, ed è dunque tempo di tirare in ballo le previsioni d'incassi al boxoffice del film. Quanto porterà a casa Peter Parker nel primo week-end?

Come riportato da Comicbook, secondo le proiezioni degli analisti lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe totalizzare sui 200 milioni di dollari nei suoi primi giorni al boxoffice, rendendo No Way Home il film con il debutto in sala più prolifico dall'inizio dell'emergenza sanitaria, superando già i 100 milioni.

E parlando di competizioni al botteghino, finora sono stati No Time To Die e Fast & Furious 9 a contendersi la vetta della classifica dei film di più grande successo del 2021, con James Bond che è riuscito a superare il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel guadagnando 733 milioni di dollari, contro i 725 di F9 (dati aggiornati al momento del sorpasso).

Spider-Man: No Way riuscirà a superarli? Dalle premesse, sembrerebbe sulla buona strada.

Intanto, attendiamo il 15 dicembre per scoprire cosa succederà (e chi ci sarà) nel terzo capitolo della saga sul nostro amichevole Spider-Man di quartiere.