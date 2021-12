Spider-Man: No Way Home, l'ologramma di Tom Holland a Cinecittà (VIDEO)

Ecco il video dell'evento esclusivo ospitato da Cinecittà, un ologramma di Tom Holland ha presentato l'arrivo nei cinema di Spider-Man: No Way Home.

In attesa dell'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home, Cinecittà ha ospitato un evento dedicato all'atteso cinecomic con un intervento della star del film Tom Holland versione ologramma. Come mostra il video che trovate qui sopra, l'attore inglese, interprete di Peter Parker nell'MCU, ha dialogato con il conduttore Alessandro Cattelan apparendo in forma di ologramma. Il tutto per la gioia dei numerosi fan presenti a Cinecittà. L'evento dell'ologramma di Tom Holland a Cinecittà è stato organizzato da Micromegas.

Spider-Man - No Way Home: Tom Holland in un'immagine durante un evento a Cinecittà

Spider-Man - No Way Home: l'ologramma di Tom Holland in un'immagine durante un evento a Cinecittà

In Spider-Man: No Way Home, per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Spider-Man, Tom Holland si lamenta del costume: "Ti fa sembrare piccolo nelle parti in cui non vorresti"

Nel cast di Spider-Man: No Way Home a finco di Tom Holland troviamo Zendaya, Jacob Batalon e Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange. Con loro faranno ritorno i villain di Jamie Foxx, Alfred Molina e Willem Dafoe. Peter Parker dovrà fare i conti con Electro, Green Goblin e Doctor Octopus dopo che la sua richiesta di aiuto a Doctor Strange non andrà nel modo sperato.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.