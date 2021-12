Spider-Man, Tom Holland si lamenta del costume: "Ti fa sembrare piccolo nelle parti in cui non vorresti"

Oltre a non essere confortevole, il costume di Spider-Man avrebbe il difetto di far sembrare piccole parti del corpo che, secondo Tom Holland, non dovrebbero sembrarlo.

A pochi giorni dall'uscita in sala di Spider-Man: No way Home, la star Tom Holland confessa il suo imbarazzo per una caratteristica del costume che "ti fa sembrare piccolo nelle parti in cui non vorresti".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Benedict Cumberbatch in una foto del film

Spider-Man: No Way Home è il terzo lungometraggio standalone che vede l'inglese Tom Holland nei panni di Peter Parker /Spider-Man dopo Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). Ormai da un po' di anni l'attore indossa il costume dell'Uomo Ragno, ma continua a essere imbarazzato da una sua caratteristica di cui ha parlato pubblicamente nel corso del Graham Norton Show.

"Non ti tiene affatto al caldo e ti fa sembrare piccolo in tutte le aree in cui non vuoi sembrare piccolo!", si è lamentato l'attore. "È lo stesso costume dell'altra volta e ancora una volta ho chiesto una zip e non c'è!"

Dalle lamentele di Tom Holland, deduciamo che il costume di Spider-Man di certo non è stato progettato per il comfort. Stringe dove non dovrebbe e manca di funzionalità. Perfino Zendaya, compagna di Tom Holland di set e nella vita, ha espresso preoccupazione per il costume in caso l'attore dovesse vomitare.

Per fortuna, l'hype per il film in arrivo dovrebbe far dimenticare le preoccupazioni legate al costume e la fatica del set, come ammette lo stesso Tom Holland: "Marvel e Sony hanno fatto un ottimo lavoro nel mettere insieme i trailer senza rivelare nulla, ma mostrando quanto basta per entusiasmare tutti. La cosa bella del film è che si riallaccia alla fine del precedente e per la prima volta nella storia di Peter Parker la sua identità è stata rivelata al mondo. Tutti pensano che sia un villain e per lui tutto va terribilmente storto".

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.