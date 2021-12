Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei: "Non interessa niente a nessuno se sono nel film"

Marisa Tomei tornerà nel ruolo di Zia May in Spider-Man: No Way Home, ma è convinta che nessuno della sua famiglia sia interessato al suo personaggio.

Con l'arrivo di Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei vuole restare con i piedi per terra e afferma che nessuno della sua famiglia è realmente interessato alla sua presenza nel ruolo di Zia May, che tornerà a interpretare nel terzo film al fianco di Tom Holland.

Spider-Man: Homecoming, Marisa Tomei in un momento del film

Durante un'intervista con BackstageOL, a Marisa Tomei è stato chiesto cosa ne pensa la sua famiglia della sua parte nel popolarissimo Spider-Man: No Way Home. L'attrice, che interpreta Zia May, scherzosamente ha detto che secondo lei a nessuno importa realmente di questo suo ruolo:

"Non credo che a nessuno freghi niente tranne mio nipote, che ha sei anni. Voglio dire, penso che nessuno sia realmente impressionato dalla mia performance".

Evidentemente, la famiglia di Marisa Tomei ha apprezzato maggiormente altre sue performance, tipo quella che le ha fatto vincere un Oscar come miglior attrice protagonista nel 1993 in Mio cugino Vincenzo o il suo ruolo in The Wrestler.

Di certo il ruolo di Zia May le ha dato popolarità tra le nuove generazioni, quelle appassionate al mondo Marvel. Marisa Tomei è apparsa per la prima volta nel ruolo della zia di Spider-Man in Captain America: Civil War, nella scena in cui incontra Tony Stark che vuole arruolare il nipote Peter.

I fan si chiedono che ruolo avrà in Spider-Man: No Way Home, visto che nei trailer e nei contenuti fino ad ora rilasciati non c'è traccia di Zia May. Non resta che vedere il film, al cinema dal 15 dicembre.