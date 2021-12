Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei ammette: "Il mio terapista sa il finale del film"

L'attrice Marisa Tomei ha svelato che ha raccontato il finale di Spider-Man: No Way Home al suo terapista perché doveva parlarne con qualcuno.

Marisa Tomei ha ammesso di aver rivelato il finale di Spider-Man: No Way Home, nonostante la segretezza che circonda ogni progetto tratto dai fumetti Marvel, a una persona: il suo terapista.

L'attrice ha ripreso la parte di zia May nel terzo lungometraggio con star Tom Holland nella parte di Peter Parker e ha condiviso questo curioso dettaglio con Backstage OL.

Parlando di Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei ha raccontato: "Solo il mio terapista sa il finale". L'attrice ha aggiunto: "Dovevo essere sotto giuramento e dovevo dirlo a qualcuno".

La pressione subita dagli attori coinvolti nelle riprese dei film Marvel alle volte si è rivelata eccessiva e Tom Holland è ormai famoso per essere quasi del tutto incapace di evitare spoiler, situazione che durante gli incontri con la stampa e sui social lo hanno messo spesso in difficoltà.

Marisa Tomei sembra però aver trovato la soluzione a questo problema considerando che il suo terapista è obbligato a mantenere la riservatezza su tutto quello che dicono i suoi pazienti durante le sedute.

La trilogia dedicata alle avventure del giovane Peter Parker si concluderà con Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema italiani il 15 dicembre, e nel cast del progetto diretto da Jon Watts ci saranno anche Zendaya, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.