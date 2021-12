Spider-Man: No Way Home, Kim Kardashian sotto accusa per aver spoilerato il film

Kim Kardashian è stata messa sulla graticola dai fan di Spider-Man: No Way Home dopo aver pubblicato immagini piene di spoiler del film sui social media.

La socialite Kim Kardashian ha pubblicato immagini piene di spoiler di Spider-Man: No Way Home sui social media e i fan non ne sono contenti. il personaggio televisivo è così divenuto bersaglio delle critiche degli spettatori per il suo gesto avventato.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Spider-Man: No Way Home non proseguite nella lettura di questa news

Il 27 dicembre, Kim Kardashian ha pubblicato alcune foto di Spider-Man: No Way Home in una sua storia su Instagram scattate al grande schermo di un cinema. Le foto hanno rivelato importanti spoiler del terzo atto del film, in cui tutte e tre le iterazioni di Spider-Man sul grande schermo - Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield - si alleano contro i numerosi villain.Ricordiamo che Kim Kardashian ha almeno 274 milioni di follower su Instagram, molti dei quali hanno reso pubblica la loro angoscia su Twitter dopo aver visto le immagini.

Anche se Kim Kardashian ha pubblicato le foto ricche di spoiler a dieci giorni dall'uscita del film, i fan non hanno comunque gradito la mossa scorretta, considerando anche che Spider-Man: No Way Home è diventato il film della Sony con i migliori incassi di sempre e la discussione sulla pellicola sui media è più viva che mai.