Spider-Man: No Way Home diventa il film della Sony con i migliori incassi di sempre

Spider-Man: No Way Home ha stabilito un nuovo record diventando il film Sony con gli incassi migliori di sempre tra quelli prodotti dallo studio.

La notizia non è particolarmente sorprendente considerando i risultati ottenuti ai box office fin dalle vendite in anteprima dei biglietti per le prime proiezioni.

Nella giornata di ieri Spider-Man: No Way Home ha ufficialmente superato il capitolo precedente delle avventure di Peter Parker, Far From Home, che aveva raggiunto quota 1.13 miliardi di dollari.

Il nuovo lungometraggio tratto dai fumetti della Marvel prodotto da Sony ha infatti superato 1.16 miliardi di dollari grazie a 516.4 milioni incassati negli Stati Uniti e 644.9 milioni ottenuti a livello internazionale.

Il primato è stato inoltre stabilito in soli 12 giorni ed è quindi destinato a essere migliorato nelle prossime settimane.

Tom Holland, grazie a questo successo, è diventato uno dei pochi attori a essere il protagonista di 4 diversi lungometraggi, nel suo caso tutti targati Marvel, che hanno superato 1 miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo.

Come spiega la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Nel cast del film diretto da Jon Watts, oltre al protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, ci sono Zendaya nella parte di MJ, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.