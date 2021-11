Spider-Man: No Way Home, Jamie Foxx ha confermato la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield?

L'attore Jamie Foxx, con un post su Instagram, avrebbe rivelato involontariamente la presenza in Spider-Man: No Way Home di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Nel cast di Spider-Man: No Way Home ci sarà anche Jamie Foxx che, dopo aver rivelato un anno fa la sua presenza prima dell'annuncio ufficiale, sembra aver confermato la presenza di più versioni di Peter Parker.

L'attore, che proprio svelando il ritorno di Electro aveva condiviso un'immagine che ritraeva più di un Uomo Ragno di spalle, ha ora condiviso un post in cui ha scritto l'hashtag #chasingspiders, inseguendo ragni.

Jamie Foxx, nel suo post, sembra quindi aver implicitamente accennato alla presenza in Spider-Man: No Way Home di Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre a Tom Holland scrivendo al plurale e condividendo inoltre tre emoji di un fulmine.

Da tempo si ipotizza il coinvolgimento dei precedenti interpreti di Peter Parker, tuttavia per ora Sony e Marvel non hanno ancora confermato nulla e i trailer stanno mantenendo la segretezza su questo particolare dettaglio della trama.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home rappresenta il culmine delle avventure di Peter Parker riunendo tutti i villain più popolari della saga tanto da essere paragonato ad Avengers: Endgame per importanza narrativa nell'MCU.

Spider-Man: No Way Home, le immagini leaked confermano vari rumor

Spider-Man: No Way Home è ambientato dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home e mostra le conseguenze della confessione in punto di morte (?) di Mysterio (Jake Gyllenhaal) sull'identità segreta dell'Uomo Ragno. La storia ruoterà attorno al multiverso MCU con il coinvolgimento di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Nel tentativo di aiutare Spider-Man, lo stregone espone inavvertitamente la Terra a minacce del multiverso come Doc Ock (Alfred Molina), già visto in Spider-Man 2, Green Goblin, Electro, Sandman e Lizard.

L'uscita italiana di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre.