Spider-Man: No Way Home, fine delle riprese: una foto conferma il Multiverso nel film?

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sembrerebbero giunte al termine, e una foto condivisa da un membro della crew potrebbe aver confermato la presenza del Multiverso nel film.

Nuovi indizi dal set di Spider-Man: No Way Home ci porterebbero a credere che il Multiverso sarà davvero un fattore chiave nel film con Tom Holland, e che potremmo effettivamente vedere gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Le riprese della pellicola sembrerebbero infatti giunte a conclusione, e una foto condivisa su Twitter da un membro della crew che vi ha lavorato (ripostata da terzi perché il post originale è stato cancellato) mostrerebbe i gadget che sono stati donati loro wrap-up gift.

Come potete vedere, tra i vari oggetti presenti nell'immagine, ce ne sono un paio che saltano particolarmente all'occhio per una ragione ben precisa: la t-shirt con su raffigurato Spider-Man fa mostra di un costume più simile a quello indossato da Andrew Garfield nel primo film di The Amazing Spider-Man, mentre nel volantino sulla sinistra si scorge il font usato per la trilogia di Spider-Man firmata da Sam Raimi.

Possiamo dunque prendere questo ennesimo tweet (perché, come abbiamo visto, ce ne sono stati altri che avrebbero fatto giungere a simili conclusioni) come prova che in Spider-Man: No Way Home vedremo finalmente il Multiverso (e gli altri Spider-Man) in tutta la sua gloria? Per ora, non lo sappiamo. Considerato quanto accaduto anche con il title reveal del film, potrebbe trattarsi anche di un'abile forma di depistaggio da parte della produzione. Ma chi può dirlo davvero? Noi intanto, continuiamo a sperare.

Spider-Man: No Way Home uscirà a Natale al cinema.