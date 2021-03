Spider-Man: No Way Home, la controfigura di Andrew Garfield sul set insieme a quella di Tom Holland (foto)

La controfigura di Andrew Garfield sarebbe stata avvistata sul set di Spider-Man: No Way Home insieme a quella di Tom Holland, come dimostrano le foto comparse sui social.

William Spencer, controfigura di Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2, sarebbe stato avvistato sul set di Spider-Man: No Way Home insieme alla controfigura di Tom Holland, come dimostrano le foto comparse sui social.

In un post su Instagram poi cancellato, William Spencer ha confermato di essere stato sul set di Spider-Man: No Way Home insieme a Greg Townley, stunt double di Tom Holland.

La notizia ha fatto drizzare le antenne dei fan. C'è una piccola possibilità che Spencer si sia trovato sul set per fare da controfigura a un altro attore, ma è ben più probabile che il professionista si sia lasciato sfuggire un'informazione che confermerebbe il rumor che circola ormai da mesi secondo cui gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire compariranno nel film.

Spider-Man 3, Tom Holland aveva anticipato Garfield e Maguire in un film sul Ragnoverso?

Qualche settimana fa Tom Holland ha smentito la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, molto probabilmente per depistare i fan, ma il tema si fa sempre più scottante. nel frattempo, le riprese del nuovo capitolo della saga proseguono ad Atlanta.

Spider-Man: No Way Home è uno dei 20 film più attesi del 2021. Il cinecomic diretto da Jon Watts dovrebbe arrivare nei cinema a Natale 2021.