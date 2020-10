Spider-Man 3, Tom Holland aveva anticipato Garfield e Maguire in un film sul Ragnoverso?

Riguardo Spider-Man 3, secondo alcuni fan, in una vecchia intervista Tom Holland aveva lasciato intuire la partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in un possibile film crossover del Ragnoverso.

Tom Holland, che prossimamente vedremo in Spider-Man 3, si sarebbe inavvertitamente fatto scappare qualcosa su un possibile film crossover con Andrew Garfield e Tobey Maguire già parecchi mesi fa, indicando all'arrivo del Ragnoverso nel MCU, questo almeno secondo le ipotesi dei fan.

Andrew Garfield ed Emma Stone in una immagine di Spider-Man pubblicata da Entertainment Weekly

Come riporta anche il sito Comicbook, alla luce dei recenti avvenimenti - l'annuncio del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per Spider-Man 3, confermato allo stesso attore -, alcuni fan sarebbero convinti che l'interprete del Peter Parker del MCU, Tom Holland, avesse in un certo mondo già lasciato intendere la chiacchierata introduzione del Ragnoverso nell'Universo Cinematografico Marvel.

Negli ultimi giorni, infatti, la presenza dell'Electro di Foxx nel terzo capitolo dedicato all'amichevole Spidey di quartiere non ha fatto altro che alimentare voci e speranze dei fan che, visto anche il cameo di J.K. Simmons in Far From Home, quello di Keaton nel trailer di Morbius, e il grande successo ottenuto da Spider-Man: Un Nuovo Universo, continuano a "unire diligentemente i puntini", sperando che il disegno risultante sia uno, e uno solo: il crossover tra tutti gli Spider-Man cinematografici di Garfield e Maguire.

Tobey Maguire e Kirten Dunst nel primo capitolo Spider-man

"Ovviamente mi piacerebbe realizzare un film con loro (Andrew Garfield e Tobey Maguire), sarebbe davvero figo!" aveva affermato Holland in risponda alla domanda di Jake Hamilton in una vecchia intervista del 2019 "Sarebbe fenomenale, davvero, davvero super. Ed è qualcosa che i fan hanno sempre voluto. Ma se Marvel e Sony decideranno di fare una cosa del genere, dipenderà solamente da loro. Non dipende da me. Non posso andare da Kevin Feige e dire 'Ehi, ecco cosa faremo nel prossimo film'. Ma sarebbe davvero fantastico".

Al momento non sappiamo ancora quale versione di Electro sarà mostrata in Spider-Man 3 (nonostante Foxx, in un post poi cancellato, abbia affermato che "questa volta non sarà blu"), e non abbiamo modo di scoprire se quelle del web siano pure congetture, o possano rivelarsi teorie fondate, ma una cosa possiamo dire con una certa sicurezza: dopo Avengers: Endgame (e i nuovi termini degli accordi Disney-Sony, che potrebbero nascondere pù di quanto trapelato), tutto è possibile.