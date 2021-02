Spider-Man 3: Tom Holland smentisce la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film

Captain America: Civil War: la prima apparizione di Spider-Man nel trailer 2 del film

Tom Holland ha smentito le voci sulle apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel prossimo Spider-Man 3. L'attore inglese ne ha parlato in un'intervista concessa alla rivista Esquire, rispondendo così alla domanda diretta sulla presenza dei suoi due predecessori nel film che è previsto per la fine dell'anno: "No, non appariranno in questo film. A meno che non mi sia stato tenuto nascosto il dettaglio più enorme, che a mio avviso è un segreto troppo grande da celare. In questo momento [l'intervista è stata fatta a dicembre, n.d.r.], non ci saranno. Il film continua la storia di ciò che abbiamo fatto finora."

Tom Holland riconosce che la sceneggiatura del film potrebbe contenere informazioni false per evitare fughe di notizie, come accaduto in Avengers: Endgame: "Ero convinto che il funerale di Tony Stark fosse un matrimonio." L'attore dice anche di aver ricevuto solo settanta pagine di copione, con l'aggiunta di una descrizione del finale. Ma è altrettanto possibile che la tanto vociferata presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield sia solo una teoria dei fan, destinata a non avverarsi, come suggerito anche dal produttore Kevin Feige, il quale ha recentemente affermato che alcune delle dicerie che circolano in rete corrispondono al vero, e altre no.

Molti appassionati del franchise sono convinti che il film conterrà apparizioni degli altri due interpreti di Spider-Man sul grande schermo in base ad altre due scelte di casting: Jamie Foxx nei panni di Electro e Alfred Molina in quelli di Doctor Octopus. Entrambi gli attori sono apparsi nei medesimi ruoli in film scollegati dal Marvel Cinematic Universe, ma non è detto che si tratti delle stesse incarnazioni, anche a causa di un piccolo dettaglio confermato nell'episodio più recente di WandaVision: le resurrezioni non sono possibili nel MCU (e presumibilmente anche nel resto del Multiverso), e le versioni di Electro e Doc Ock che conoscevamo sono defunte. Maggiori dettagli, forse, nei prossimi mesi, quando inizierà il marketing del film.