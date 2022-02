Spider-Man: No Way Home batte Avatar ai box office USA e diventa il terzo film più visto di sempre

Il film Spider-Man: No Way Home ha superato negli Stati Uniti gli incassi ottenuti da Avatar, arrivando al terzo posto nella classifica dei più visti di sempre.

Spider-Man: No Way Home ha superato gli incassi ottenuti da Avatar sul mercato americano, diventando il terzo film più visto di sempre. Il lungometraggio con star Tom Holland ha infatti oltrepassato la considerevole cifra di 760.5 milioni di dollari ai box office, arrivando attualmente a 760.9 milioni.

Il film realizzato grazie alla collaborazione tra Marvel e Sony non ha però battuto altri record ottenuti dal cult di James Cameron nei cinema statunitensi. Spider-Man: No Way Home non è infatti rimasto al primo posto della classifica dei titoli più visti altrettanto a lungo rispetto ad Avatar, restando in vetta solo cinque settimane.

In cima alla classifica dei film più visti di sempre negli USA rimane stabile in classifica Star Wars: Il risveglio della forza a quota 936 milioni, seguito da Avengers: Endgame, arrivato a 858 milioni.

Avatar, per raggiungere 760.5 milioni di dollari aveva avuto bisogno di nove mesi di presenza nelle sale e due ulteriori distribuzioni cinematografiche, nel 2010 e nel 2021. Spider-Man: No Way Home, invece, ha impiegato solo 2 mesi.

L'avventura di Peter Parker ha ottenuto 260 milioni di dollari durante il primo weekend di programmazione. La terza avventura di Spider-Man ha inoltre ottenuto 1 miliardo di dollari ai box office internazionali, nonostante non sia stato distribuito in Cina, e può contare su un totale di 1.8 milioni di dollari. Se avvenisse il debutto anche in questo importante mercato il progetto con star Tom Holland potrebbe diventare il sesto film nella storia del cinema a superare quota 2 miliardi di dollari ai box office internazionali.