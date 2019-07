Spider-Man, Miles Morales e Peter Parker insieme? La risposta dei produttori

Nell'universo di Spider-Man sarà mai possibile incontrare Miles Morales e Peter Parker? Amy Pascal, produttrice di Spider-Man: Far From Home e di Spider-Man: Un nuovo Universo potrebbe averci suggerito qualcosa di importante.

Abbiamo intervistato Amy Pascal per Spider-Man: Far From Home e la sua risposta è stata piuttosto incoraggiante.

Quando è arrivato nelle sale a dicembre 2018, Spider-Man: Un Nuovo Universo ha fatto un enorme regalo ai fan dell'Uomo Ragno: aprire le porte del Multiverso. Tra tutte le possibilità esistenti, ora, all'interno di quel mondo, una è quella che piacerebbe veder realizzata agli spettatori: Miles Morales, magari interpretato da quello Shameik Moore che l'ha doppiato, e il Peter Parker di Tom Holland fianco a fianco. E per Amy Pascal: "Sarebbe fantastico: quel film ci ha introdotto nel Multiverso e ciò che è stato seminato lì ci permetterà di fare quasi ogni film che si può immaginare. Ci aspetta un futuro entusiasmante".

La produttrice che, insieme a Kevin Feige, sta dietro al successo di Spider-Man: Far From Home, avrebbe anche qualche idea su cosa le piacerebbe vedere in quell'ipotetico film: una scena di ballo! Sulla bravura di Shameik Moore come ballerino abbiamo avuto ampie dimostrazioni nella serie Netflix The Get Down, e su quella di Holland assicura direttamente la Pascal: "Sono entrambi ballerini meravigliosi. Sarebbe bello vederli muovere insieme".

Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani il 10 luglio. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man: Un nuovo universo, invece, è arrivato al cinema a dicembre dello scorso anno, incassando non solo oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo, ma arrivando a vincere sia l'Oscar che il Golden Globe come miglior film d'animazione.