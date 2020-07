Spider-Man: i costumi delle tre versioni cinematografiche messe a confronto

Le varie versioni di Peter Parker sono state messe a confronto con un'immagine tratta da Spider-Man: Far From Home che permette di ammirare e ricordare i costumi indossati da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

L'immagine propone infatti un accostamento utile a notare i dettagli del look dell'iconico eroe.

La pagina Instagram Art of Time Travel ha pubblicato il fotomontaggio creato utilizzando un'immagine promozionale del sequel di Spider-Man: Homecoming. Peter Parker viene mostrato mentre indossa la tuta da eroe ed è in posa sul tetto di un edificio. Il confronto visivo è così immediato e permette di notare il colore diverso della tuta, i disegni, gli spazi dati agli accessori, il design della maschera e l'aspetto generale creato dall'insieme.

Il profilo ha quindi chiesto ai propri follower quale versione preferiscono tra quella indossata da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland e tra i commenti, che sono quasi duecento, le opinioni sono molto diverse.

Per ora non è inoltre possibile sapere che costume indosserà Peter Parker nella nuova avventura al centro di Spider-Man 3, film le cui riprese si svolgeranno al termine dell'impegno della sua star sul set di Uncharted. Nel film si assisterà alle conseguenze della rivelazione riguardante la vera identità dell'eroe compiuta da Mysterio.