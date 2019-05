Spider-Man: Far From Home, il trailer è record di visualizzazioni per la Sony

Il secondo trailer di Spider-Man: Far from Home, complice il legame con Avengers: Endgame, ha fatto registrare un nuovo record di visualizzazioni per la Sony.

Il nuovo trailer di Spider-Man: Far from Home, rilasciato lunedì scorso, ha fatto registrare un nuovo record di visualizzazioni per la Sony, complice anche il suo stile insolito e il fatto che annunciasse spoiler per chiunque non sia ancora a conoscenza delle vicende di Avengers: Endgame.

Sicuramente è stato un insieme di fattori (d'altronde Spider-Man è il primo supereroe Marvel a tornare sul grande schermo dopo Endgame) a determinare quello che per Sony è un risultato impressionante: 135,2 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Non è finita qui, perchè al trailer di Spider-Man: Far From Home spetta anche il primato di post sui social per un film Sony: ben 1,5 milioni sempre nell'arco delle prime 24 ore.

Il nuovo film con protagonista Tom Holland si preannuncia già come un grande successo, considerando questi numeri: nella speciale classifica di Sony, il secondo posto per il numero di visualizzazioni apparteneva al teaser trailer dello stesso Spider-Man: Far from Home che era stato rilasciato a gennaio (130 milioni di visualizzazioni), mentre il bronzo tocca al trailer del capitolo precedente, Spider-Man: Homecoming (116 milioni di visualizzazioni), che al suo arrivo nelle sale, nel luglio del 2017, ha incassato 880,1 milioni di dollari in tutto il mondo.

Come mai tanto interesse verso un secondo trailer, che solitamente viene sempre salutato con meno attenzione rispetto al primo? Ovviamente il legame tra il prossimo film con Peter Parker e gli eventi di Avengers: Endgame (qui la nostra recensione senza spoiler!) hanno stuzzicato la curiosità dei fan, e in effetti Far from Home sarà il primo a fare i conti con le conseguenze di quanto avvenuto nel film campione di incassi (a cui, naturalmente, spetta anche il record per il trailer più visto di sempre nell'arco di 24 ore, con ben 289 milioni di visualizzazioni).

La sinossi ufficiale di Spider-Man: Far from Home vedrà il protagonista(Tom Holland) partire per l'Europa con alcuni compagni di scuola, tra cui, come ci hanno rivelato le foto scattate a Venezia, Michelle, interpretata da Zendaya Coleman. Il proposito di Peter è quello di godersi il viaggio senza tirar fuori dalla valigia la tuta da Uomo Ragno, ma la richiesta d'aiuto di Nick Fury e la minaccia galattica degli Elementali lo spingeranno a intervenire. La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.