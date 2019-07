Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal fanno visita ai bambini in ospedale

Le star di Spider-Man: Far From Home hanno fatto visita ai bambini ricoverati in ospedale a Los Angeles, sorpresi dall'apparizione di Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal!

Le star di Spider-Man: Far From Home hanno fatto visita ai giovani pazienti dell'Ospedale pediatrico di Los Angeles che hanno ricevuto la sorpresa di incontrare Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal.

I protagonisti del cinecomic dedicato alle avventure di Peter Parker hanno fatto visita alla struttura per permettere ai bambini ricoverati di vedere Spider-Man: Far From Home. Tom Holland ha stupito i giovani fan esibendosi con un salto mortale e ha poi apprezzato la t-shirt di un bambino che lo ritraeva accanto a Iron Man e Captain America, scoprendo anche di essere il suo personaggio preferito dopo aver chiesto le sue preferenze in fatto di cinecomic, esclamando quindi: "Ottima risposta!".

L'interprete di Peter ha inoltre spiegato chi è Mysterio, il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal, sottolineando che combattono i cattivi insieme per tenere tutti al sicuro.

Un giovanissimo fan ha accolto Holland dichiarando: "Ti adoro, e amo il fatto che spari ragnatele". La giovane star ha quindi risposto scusandosi perché non aveva più ragnatele, avendole già utilizzate lungo la strada per arrivare in ospedale.

L'attore, insieme a Zendaya e Gyllenhaal ha quindi posato per molte foto ricordo, ha realizzato un video di saluti in cui dichiara "Ti amo 3000" e ha firmato autografi, rendendo la giornata dei pazienti davvero indimenticabile.

Ecco il video:

