Spider-Man: Far From Home, Tom Holland anticipa un misterioso evento per lunedì

La star di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, ha preso la parola sui social per anticipare un misterioso evento che avverrà lunedì. Di cosa si tratta? Lunedì sarà forse il giorno dell'arrivo del trailer di Spider-Man: Far From Home?

Monday morning... — Tom Holland (@TomHolland1996) 21 marzo 2019

Tom Holland al momento è coinvolto in molti progetti importanti a cominciare dall'atteso Spider-Man: Far From Home, che sarà il terzo cinecomic Marvel dell'anno nelle sale dopo Captain Marvel e Avengers: Endgame. Nonostante Spider-Man sia stato polverizzato dallo schiocco di dita di Thanos, scommettiamo che presto lo rivedremo in Endgame vivo e vegeto (o almeno ce lo auguriamo). Ma per Tom Holland ci sono in ballo anche in Doug Liman's Chaos Walking di Doug Liman, dove recita a fianco di Daisy Ridley, e Onward, nuovo lavoro Disney/pixar che lo vede a fianco del collega dell'MCU Chris Pratt.

Spider-Man: Far From Home è uno dei film più attesi del 2019. Le foto dal set diffuse nei mesi scorsi hanno rivelato che a fianco di Peter Parker, nelle sue escursioni europee, ci sarà la compagna di scuola Michelle, interpretata da Zendaya Coleman. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di J.B. Smoove e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 4 luglio 2019.

