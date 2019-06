Spider-Man: Far From Home, il nuovo trailer leaked è finito su Twitter!

Un nuovo trailer leaked di Spider-Man: Far From Home è finito su Twitter, mostrando l'ingresso di Peter Parker nel laboratorio di Tony Stark.

Un nuovo trailer leaked di Spider-Man: Far From Home è finito in rete, svelando qualche nuovo dettaglio sul prossimo cinecomic targato Marvel Studios. Prima dell'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame i dettagli della nuova avventura di Peter Parker, ma dopo lo scorso 26 aprile Disney ha allentato le maglie della segretezza e i risultati sono evidenti.

La clip in questione è stata proiettata in alcuni cinema americani e mostra come, nonostante al centro del film ci sia il conflitto di Spider-Man con gli Elementali e i suoi doveri verso l'ex capo dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury, grande spazio sarà comunque dato alla vita privata del giovane Peter (Tom Holland) e alla sua capacità di bilanciarla con il "lavoro" da supereroe.

Ecco il trailer di Spider-Man: Far From Home:

BROTHERS AND SISTERS I PRESENT TO YOU pic.twitter.com/nC7iNu18i7 — *✧・゚* 𝐤𝐚𝐲𝐥𝐚 *・゚✧* (@suitedspidey) 1 giugno 2019

Vediamo che, prima di partire per la gita di classe, Peter Parker riceve la benedizione di zia May (Marisa Tomei), che chiede se ha però provveduto a eliminare un gruppo di malavitosi prima della vacanza, come se si trattasse di semplici faccende come buttare la spazzatura. Peter "incontra" uno degli Elementali durante il viaggio ma viene salvato da Mysterio (Jake Gyllenhaal). Le scene più emozionanti per i fan, però, sono altre due: l'ingresso di Peter e Happy Hogan nel laboratorio segreto di Tony Stark (che svelerà anche la genesi della sua nuova tuta rossa e nera) e il "volo" di Spider-Man con MJ (Zendaya Coleman) tra le braccia.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, oltre alla new entry Jake Gyllenhaal, nei panni di Mysterio. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts. L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.