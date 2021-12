Spider-Man: Far From Home stasera su TV8 per la prima volta in chiaro

Stasera su TV8 alle 21:30 prima visione in chiaro per Spider-Man: Far From Home, il cinecomic con Tom Holland datato 2019, ultimo capitolo della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.

Prima visione in chiaro, stasera su TV8 alle 21:30, per Spider-Man: Far From Home, il film con protagonista Tom Holland, diretto da Jon Watts nel 2019, secondo capitolo della saga dell'iconico personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko e ultimo della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Co-prodotto da Marvel e Sony, la trama di Spider-Man: Far From Home è strettamente legata a quella di Avengers: Endgame. Dopo gli eventi occorsi in Endgame, Peter Parker (Tom Holland) è ancora straziato dal dolore per la perdita del suo mentore, ma decide di partecipare a una gita di due settimane in Europa organizzata dalla sua scuola per distrarsi e mettere da parte per un po' i suoi doveri di supereroe e vivere come un teenager normale, con gli amici Ned e MJ (Zendaya Coleman), alla quale Peter vuole confessare i sentimenti che prova per lei. Intanto in Messico Nick Fury e Maria Hill sono alle prese con una tempesta anomala che potrebbe essere stata causata da un Elementale, una creatura che in questo caso è collegata ai poteri della Terra e sono aiutati a sconfiggerlo da un uomo di nome Quentin Beck, alias Mysterio. Prima della partenza Peter incontra Happy Hogan durante una raccolta di fondi organizzata da zia May per i senzatetto e Happy informa Peter che Nick Fury lo sta cercando, ma Peter non ne vuole sapere e parte per le vacanze deciso a trovare un po' di serenità.

Purtroppo la serenità tanto agognata è di vita breve perchè proprio a Venezia Peter e i suoi amici sono coinvolti in un attacco da parte di un altro Elementale, stavolta acquatico. Beck arriva per contrastare la creatura mentre Peter cerca di aiutarlo come può. In seguito viene contattato da Fury che gli consegna degli occhiali progettati da Tony Stark, lasciati in eredità al suo successore. Gli occhiali sono ovviamente ipertecnologici e collegati con un'intelligenza artificiale che da' accesso a tutto il database di Stark Industries e a una massiccia scorta di armi posizionata in orbita. Beck spiega che le creature che stanno combattendo arrivano dalla sua realtà, infatti lui afferma di provenire da una dimensione parallela. Fury e Hill discutono la possibilità di creare un nuovo team di supereroi con Beck e Peter; quest'ultimo convinto della buona fede di Beck decide di affidargli gli occhiali ricevuti da Fury, convinto che Beck possa essere un degno erede di Iron Man.

MJ intanto comincia ad avere dei forti sospetti sulla vera identità di Spider-Man e insieme scoprono una verità scioccante sulla vera natura degli Elementali che stanno portando il caos in Europa. Determinato a contattare Fury, Peter si reca a Berlino, dove però lo aspetta un'amara e devastante sorpresa. Fortunatamente arriva Happy a dare man forte a Peter e ad aiutare i suoi amici prima che sia troppo tardi.

Con il suo miliardo di dollari guadagnato al botteghino internazionale, Spider-Man: Far From Home è stato il primo film con protagonista Peter Parker a raggiungere tale traguardo.

E chissà se verrà superato dal nuovo film con Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, in arrivo nelle sale italiane il 15 dicembre 2021.