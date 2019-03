Spider-Man: Far From Home, svelati i nuovi set ufficiali Lego del film!

Francesco Bellu

Nell'attesa di avere qualche nuovo dettaglio su Spider-Man: Far From Home, sono trapelate alcune immagini ufficiali dei set Lego che potrebbero riprodurre alcune sequenze chiave del film e quindi potrebbero essere utili per capire meglio la trama. Le foto sono tre e ritraggono l'Uomo Ragno insieme a una serie di altri comprimari mentre sono impegnati a combattere in varie parti del mondo, cielo incluso. Lo stile è quello classico dei mattoncini da costruzione noti a tutti, in cui la riproduzione naif dell'insieme si coniuga con la precisione dei dettagli.

Il primo set presenta la Molten Man Battle e vede protagonisti Spider-Man, con il suo nuovo costume, Mysterio, un vigile del fuoco e Molten Man, uno dei nemici più iconici del nostro superoe che proprio in Spider-Man: Far From Home fa il suo debutto sul grande schermo. Come già dice il nome in inglese, che vuol dire "uomo di metallo fuso", questo personaggio era in origine uno scienziato di nome Mark Raxton su cui si era riversata per errore una lega di metallo liquido che aveva ottenuto per diventare ricco. Nel secondo set, invece, è chiarissima l'ambientazione veneziana, come si può intuire dal ponticello sospeso tipico della città lagunare, ben presente anche nel trailer. In questo caso il nemico da sconfiggere è Hydro-Man che nel box della Lego si vede in azione mentre inonda con la sua potenza gli edifici, mentre Spidey, Mysterio cercano di arginarlo. E stavolta c'è pure Mary Jane in gondola che cerca di scappare mentre è in balia delle onde.

Il terzo set, chiamato Stark Jet and the Drone Attack vede, come fa ben intuire la dicitura un attacco al jet delle Stark Industries da parte di alcuni pericolosissimi droni, ma non hanno fatto i conti, ancora una volta, con Spider-Man e Mysterio a cui danno stavolta man forte Nick Fury e Happy Hogan.

Spider-Man: Far From Home vede nuovamente il ritorno di Tom Holland nei panni dell'eroe Marvel e di Michael Keaton in quelli de "L'avvoltoio", più le new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Samuel L. Jackson di Nick Fury. La storia, sulla cui timeline rispetto ad Avengers: Endgame rimane ancora oscura, vede Peter Parker in gita scolastica in Europa insieme agli amici e all'adorata Mary Jane, ma viene reclutato da Nick Fury per collaborare con Mysterio. Insieme dovranno, infatti, combattere contro una nuova minaccia galattica: gli Elementali. L'uscita nelle sale americane è prevista il 5 giugno, mentre da noi per il 4 luglio.