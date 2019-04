Spider-Man: Far From Home, Samuel L Jackson protagonista dei reshoot!

In Spider-Man: Far From Home tornerà il Nick Fury di Samuel L Jackson, impegnato in questi giorni nei reshoot: ma come fa a essere ancora vivo?

Fase di reshoot per l'atteso Spider-Man: Far From Home: sul set il ritorno di Samuel L. Jackson, volto di Nick Fury, che ha commentato la "fine vacanze" su Instagram!

Avengers: Endgame arriverà tra una settimana nei cinema, ma non è l'unico film del Marvel Cinematic Universe a cui fare attenzione. Peter Parker e i suoi amici stanno per tornare sul grande schermo con Spider-Man: Far From Home a luglio. Tra questi anche Samuel L. Jackson e il suo Nick Fury, che sono stati richiamati sul set per i reshoot, come testimoni l'ultimo post sui social dell'attore americano:

"Proprio quando pensavi di avere un giorno libero... succede questo!"

Ovviamente i pensieri di tutti i fan sono rivolti al paradosso di queste notizie. Come fanno Peter Parker e Nick Fury a essere ancora vivi dopo i fatti di Avengers: Infinity War? Tutti sono convinti che in Avengers: Endgame lo schiocco di dita di Thanos sarà annullato, in qualche modo, ma la domanda è ancora pressante nonostante questa apparente soluzione.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin.

A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).