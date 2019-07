Spider-Man: Far From Home, in Nebraska è polemica per una statua definita satanica!

Spider-Man: Far From Home crea polemica in Nebraska, a causa di una statua definita satanica.

Spider-Man: Far From Home è uscito da poco nelle sale e il supereroe ha creato una strana polemica in Nebraska, precisamente a Lincoln, dove una donna ha criticato una statua dedicata al personaggio definendola satanica.

Il sindaco Leirion Gaylor Baird ha ricevuto una denuncia dalla donna, via mail, che paragona una statua locale di Spider-Man al Diavolo stesso: "Una scultura con due mani aperte, che formano le corna del Diavolo, dipinta di rosso e nero, è un crimine contro la Chiesa"

La statua in questione mostra semplicemente le mani di Spider-Man nel classico gesto intento a sparare le ragnatele, quindi niente di sconosciuto o diverso dalle figura di Spider-Man che già conosciamo.

La scultura fa parte di una collezione di 50 opere create per l'asta di Serving Hands Lincoln, un progetto d'arte pubblico realizzato in diverse città che mette in mostra diverse opere basate sulle mani.

Matt Schulte, presidente dell'organizzazione dietro l'asta, ha risposto alle critiche della donna, dicendo: "La scultura non è assolutamente legata al diavolo. Ha chiaramente un intento infantile molto giocoso."

Nonostante le polemiche, l'opera dedicata a Spider-Man verrà messa all'asta il prossimo ottobre e non verrà assolutamente spostata dal luogo in cui si trova al momento.

