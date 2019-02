Satana: tra Sanremo 2019 e Netflix, è la star di un anno di fuoco!

Satana a Sanremo 2019? Ebbene sì, secondo le ultime notizie di spettacolo, il Signore indiscusso degli Inferi sarebbe stato uno dei superospiti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, appena conclusasi nel solito mare di polemiche. Non sappiamo se Satana abbia percepito un compenso per la sua apparizione o se abbia partecipato aggratis come la Vanoni, in verità eravamo talmente presi a discutere sulla nazionalità del vincitore, Alessandro Mahmood (che sia italiano non importa, ma le sue origini egiziane fanno più paura del diavolo) - sui capricci del secondo classificato Ultimo, sui suoi "mi si nota più se diserto l'ospitata dalla Venier e la cover di Tv Sorrisi e Canzoni, o se mi tengo il secondo posto e sto zitto?" da non esserci accorti che Lui, signore e signori, era tra noi, ignari spettatori. Direttamente dai gironi più torridi e torbidi dell'Inferno al Teatro Ariston, Satana appare sul palco del Festival. Nessuna trattativa con il direttore artistico Claudio Baglioni, niente perdite di tempo: Satana ha preferito farsi evocare velocemente dalla più talentuosa e bella delle nostre showgirl, Virginia Raffaele (chiamalo scemo!) e con lei ha intrattenuto il pubblico con uno sketch musicale.

Se siete dispiaciuti per esservi persi l'apparizione di Satana a Sanremo, non crucciatevi: non siete i soli e per assistere ad una performance del genere bisogna essere molto ubriachi o davvero esperti. Ed è proprio un esperto che ha messo in guardia il vasto pubblico italiano su questa ospitata infernale. In realtà l'esperto in questione - di cui parleremo più avanti - non ha precisato che questa a Sanremo è solo l'ultima performance di un diavolo determinato a conquistare lo showbiz internazionale e a scuotersi un po' da dosso i vecchi film del passato. Avete presente le attricette delle commedie sexy che puntano a ruoli più seri e vogliono far dimenticare di essere state le "infermiere di notte" o le "giovannone" che hanno acceso i sogni proibiti degli italiani? Ecco, anche Satana adesso punta a progetti più seri e attuali e si è stufato di essere ricordato come "quello dell'Esorcista", con buona pace di Linda Blair, e punta alla televisione, a Netflix e al cinema. Ma andiamo con ordine e vediamo un po' cosa ha combinato Satana a Sanremo e negli ultimi mesi.

Parli del diavolo e spunta Matteo Salvini

da Wikipedia: "...il termine diavolo deriva dal tardo latino diabolus: colui che divide..."

"Inneggiare il nome di Satana in prima serata su Rai Uno, penso sia stato uno scivolone sconcertante" - ha dichiarato Don Aldo Buonaiuto rivolgendosi direttamente a Virginia Raffaele, che avrebbe evocato il diavolo durante uno sketch a Sanremo - "Una gag spiritosa, ma stonata, perché sembra non tenere conto della sensibilità di tante persone che soffrono a causa della presenza del maligno" - afferma con sicurezza il sacerdote, demologo ed esorcista iscritto all'associazione internazionale esorcisti, autore di pubblicazioni sul rapporto tra esoterismo e satanismo e i romanzi fantasy, il rock and roll e la festa di Halloween.

Una dichiarazione rilanciata dalle principali agenzie di stampa e neanche a dirlo, dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che dal suo balcone social tutto provocazioni e Nutella, invita i suoi followers e amici a non sottovalutare "il problema delle sette sataniche" e ad ascoltare "gli esperti che ci aiutano a combattere il fenomeno". Un intervento, quello di Salvini, al quale hanno fatto seguito quelli di Maurizio Gasparri e di altre personalità in lotta contro il Male e dalla parte del Bene. Ma a Satana delle polemiche sanremesi non importa, la sua performance l'ha avuta, e mentre noi continuiamo il dibattito sulla legittimità di far vincere Sanremo ad un artista di origine egiziana - ah, questi immigrati che rubano i primi posti agli artisti italiani! - lui probabilmente punta alla prossima apparizione. Gli Eurovision? Macché, la sua comparsata a Sanremo è stata solo una simpatica parentesi per rilassarsi un po' durante questa award season che lo ha visto in prima fila anche ai Golden Globes e se Dio vuole - hahaha - gli permetterà di essere tra i grandi protagonisti della Notte degli Oscar!

Leggi anche: Tratto da una storia vera: da The Conjuring a l'Esorcista, cinque horror da incubo

Quando Christian Bale ringraziò Satana

Come i nostri lettori ben sapranno, un classico dei premi Oscar sono i discorsi di ringraziamento delle star che hanno ricevuto l'ambita statuetta. Ma sapete a chi sono rivolti questi ringraziamenti? Alla mamma? Al cane? Al chirurgo estetico che ti ha tolto quindici anni dalla faccia? No, la persona più "ringraziata" durante questi discorsi, secondo una recente classifica, è Steven Spielberg. Poi al secondo posto ci sarebbe Harvey Weinstein - ma shhh, non ditelo a voce troppo alta - quindi James Cameron, George Lucas, Peter Jackson e poi al sesto posto Dio. Con questi dati alla mano, qualcuno deve aver pensato che piuttosto che rilanciare la popolarità di Dio, un po' appannata, meglio puntare su Satana. E quel qualcuno è Christian Bale, che ai Golden Globes 2019, ha ringraziato Satana per avergli l'ispirazione per il ruolo di Dick Cheney in Vice. Un ringraziamento che ovviamente non è passato in sordina: la Chiesa di Satana ha ringraziato ufficialmente Christian Bale per il suo discorso e ha elogiato il suo talento diabolico, ma una delle figlie di Cheney si è incazzata e gli ha rinfacciato - come solo le signore veramente incazzate sanno fare - uno vecchio episodio relativo ad una presunta lite in famiglia durante la quale l'attore gallese avrebbe alzato le mani su sua madre e sua sorella. Se Bale vincerà l'Oscar 2019 per il ruolo di Cheney potrebbe ringraziare nuovamente il Signore delle Tenebre che nel frattempo sarà impegnato a scambiare le buste dei vincitori come fece due anni fa. In ogni caso ne vedremo delle belle.

Leggi anche: Oscar 2019: perché rischia di rivelarsi la peggior cerimonia di sempre

Netflix: il diavolo fa lo streaming ma non i coperchi

E dire che qualche mese fa l'esordio diavolesco nello showbiz non andò proprio benissimo: come tutte le star esordienti Satana si era ritagliato un ruolo (o meglio un cameo, quello di Baphomet) in una nuova serie tv, Le terrificanti avventure di Sabrina. Tutto sembrava filare per il verso giusto, per giunta si trattava anche di una serie Netflix (e Satana aveva già sentito parlare di questa piattaforma streaming nel girone degli ignavi, pieno e strapieno di abbonati condannati al binge watching eterno de L'ispettore Derrick) ma qualcosa è andato storto. E' successo che un gruppo di satanisti si sono lamentati con Netflix della statua di Baphomet che appare nella serie. Non andava bene, non era abbastanza coerente con il personaggio e qualcuno di loro aveva chiesto persino un risarcimento, fino a quando la Chiesa di Satana non aveva messo perentoriamente fine alla questione.

Non sappiamo se Satana apparirà nella seconda stagione di Sabrina: anche se le controversie sulla serie sembrano ormai superate, Egli è ormai lanciato verso una carriera di fuoco grazie anche al documentario celebrativo presentato a Sundance nelle scorse settimane: diretto dalla regista Penny Lane, il film Hail Satan? è stato descritto dai critici come "una delizia diabolica" che esplora, in chiave ironica le attività e lo spirito della comunità The Satanic Temple, i satanisti che ne fanno parte e il loro portavoce, Lucien Greaves. Tra le proposte del gruppo che hanno suscitato più avversità, un "dopo scuola satanico per bambini delle elementari" e il programma Menstruatin' With Satan, che si propone di fornire materiale sanitario a donne che non possono permetterselo.