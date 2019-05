Spider-Man: Far From Home, ecco il nuovo trailer del film Marvel!

Spider-Man: Far From Home, ecco il nuovo trailer del cinecomic Marvel con protagonista Tom Holland, in uscita nelle sale italiane il 4 luglio 2019!

Marvel ha appena rilasciato il nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home, che segna il ritorno di Tom Holland nei panni del giovane eroe dopo i drammatici eventi raccontati in Avengers: Infinty War.

Il sequel di Spider-Man: Homecoming vedrà il protagonista (Tom Holland) partire per l'Europa con alcuni compagni di scuola, tra cui, come ci hanno rivelato le foto scattate a Venezia, Michelle, interpretata da Zendaya Coleman. Il proposito di Peter è quello di godersi il viaggio senza tirar fuori dalla valigia la tuta da Uomo Ragno, ma la richiesta d'aiuto di Nick Fury e la minaccia galattica degli Elementali lo spingeranno a intervenire.

Ecco il trailer di Spider-Man: Far From Home:

Il trailer è anticipato da un breve messaggio in cui Tom Holland spiega che il video contiene degli importanti spoiler di Avengers: Endgame, invitando chi non ha ancora visto il cinecomic a interrompere immediatamente la visione. Il video si apre infatti con Peter che spiega di sentire incredibilmente la mancanza di Tony e il giovane viene poi mostrato in azione e quando annuncia che sta per andare in vacanza.

Peter e i suoi amici, tra cui Michelle, arrivano quindi a Venezia, dove il ragazzo viene raggiunto da Nick Fury e incontra Mysterio, scoprendo che una nuova minaccia incombe sulla Terra.

MJ rivela poi di essere a conoscenza della vera identità dell'amico e c'è spazio per scene di distruzione, ambientate in vari luoghi d'Europa, e Peter annuncia che il mondo ha bisogno di un nuovo Iron Man.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).