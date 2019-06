Spider-Man: Far From Home svelerà il laboratorio segreto di Tony Stark!

Spider-Man: Far From Home mostrerà al mondo il laboratorio segreto di Tony Stark.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland in un'immagine del trailer del film

L'uscita di Spider-Man: Far From Home si fa sempre più vicina e oggi apprendiamo che il nuovo capitolo dell'MCU ci permetterà di dare uno sguardo al laboratorio segreto di Tony Stark che si trova dentro lo Stark Jet.

Spider-Man: Far From Home prenderà il via dopo gli eventi di Avengers: Endgame; per la prima volta Spider-Man si ritroverà senza il suo mentore Iron Man. In molti film dell'MCU abbiamo visto Tony Stark intento a realizzare nuovi congegni e nuovi esperimenti, ma i fan non vedono il miliardario al lavoro in un laboratorio dai tempi di Avengers: Age of Ultron.

Total Film Magazine ha, però anticipato che Spider-Man: Far From Home mostrerà al pubblico il laboratorio segreto di Tony Stark che si trova sul retro dello Stark Jet. Il Jet non è certo nuovo ai fan dell'MCU, ma finora nessuno aveva mai visto il laboratorio in esso contenuto.

Spider-Man: Far From Home - Un'immagine dal primo trailer

Nel trailer di Spider-Man: Far From Home, Peter Parker afferma che il mondo ha bisogno di un nuovo Iron Man. Mentre sostiene ciò, lo vediamo con un congegno olografico attorno al polso che sembra proiettato da un computer nel laboratorio segreto di Tony Stark. L'inquadratura successiva mostra Happy Hogan in quello che appare come un jet. Iron Man ha lavorato in vari laboratori e in location improvvisate nel corso del franchise, perciò l'esistenza di un laboratorio segreto non è certo una sorpresa, ma sarà comunque interessante scoprirlo nel corso di Spider-Man: Far From Home.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.