Spider-Man: Far From Home, la foto ufficiale svela un nuovo dettaglio su Mysterio

Un importante dettaglio su Mysterio sarebbe contenuto nella nuova foto di Spider-Man: Far From Home diffusa dai Marvel Studios.

Una nuova foto ufficiale di Spider-Man: Far From Home conterrebbe un importante dettaglio sul personaggio di Mysterio.

Spider-Man Far From Home, Tom Holland e Jake Gyllenhaal insieme

In questi giorni l'attenzione dei media del Marvel universe è tutta concentrata sull'uscita di Avengers: Endgame, ma una fan particolarmente attenta ha notato un importante dettaglio sul personaggio di Mysterio che compare nella nuova immagine ufficiale di Spider-Man: Far From Home. La foto ritrae Mysterio insieme a Spider-Man (Tom Holland).

A interpretare Mysterio è la star Jake Gyllenhaal. In un primo tempo si riteneva che potesse essere il nuovo villain del film, ma i primi report lo vedrebbero a fianco di Spider-Man pronto a fronteggiare una minaccia che fa la sua comparsa mentre Peter Parker si trova in vacanza in Europa coi compagni di scuola. Una fan ha notato che nella foto diffuso da Marvel Jake Gyllenhaal indossa una fede nuziale, quindi in Spider-Man: Far From Home Mysterio sarebbe sposato.

Nei fumetti il personaggio è stato descritto come un brillante creatore di effetti speciali che usa le proprie abilità per creare illusioni diventando un super-villain, antagonista di Spider-Man. Il possibile matrimonio della versione cinematografica di Mysterio potrebbe movimentare ulteriormente la situazione, ma questo lo scopriremo al cinema.

Avengers e X-Men: Quale futuro attende i prossimi cinecomics Marvel e Fox?

A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp). Il film arriverà nei cinema italiani il 4 luglio. Qui trovate la nostra analisi al primo trailer di Spider-Man: Far From Home.