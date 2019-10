Spider-Man: Far From Home, un indizio proverebbe che Mysterio è ancora vivo

Un indizio contenuto in Spider-Man: Far From Home lascerebbe intendere che Mysterio è ancora vivo.

Un indizio contenuto in Spider-Man: Far From suggerirebbe che Mysterio è ancora vivo.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Il finale di Spider-Man: Far From Home vede Mysterio (Jake Gyllenhaal) annientato dal combattimento finale con Spider-Man (Tom Holland). Il film lascia intendere che il personaggio siamo morto, ma nelle due ore precedenti abbiamo assistito ai trucchi e alle illusioni di cui Mysterio è capace. Il finale lo vede davvero morto? Forse no.

L'utente Reddit u/chaosgrunt03 ha scorto un indizio che suggerirebbe come Mysterio, in realtà, sia sopravvissuto. Secondo u/chaosgrunt03 quando qualcuno perde i sensi nella vita reale, i muscoli degli occhi si rilassano lasciando le pupille dilatate. Alla fine del film Mysterio resta incosciente sul ponte, come morto, ma un primo piano del suo volto dimostra che i suoi occhi non sono dilatati. Questo potrebbe suggerire non solo che Mysterio è ancora vivo, ma anche è anche cosciente in quell'istante e si finge semplicemente morto. Tutto questo va preso con le molle, visto che un dettaglio di questo tipo richiederebbe

un'incredibile accuratezza sceintifica.

Da Iron Man a Spider-Man: Far From Home, il franchise Marvel visto da un fan della prima ora

A confermare questa ipotesi interverrebbe però la dichiarazione di uno dei produttori di Spider-Man: Far From Home il quale ha suggerito che non abbiamo ancora visto la fine di Mysterio nell'MCU: "Volevamo creare il nostro equivalente di ciò che abbiamo fatto con Mordo in Doctor Strange. Volevamo dar loro tempo di creare una relazione così che quello di Mysterio sembrasse un tradimento... speriamo di aver gettato le basi per qualcosa di davvero spettacolare così che se riutilizzeremo questo personaggio, lui e Spider-Man avranno già una relazione personale."