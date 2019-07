Spider-Man: Far From Home farà chiarezza sul motivo per cui Peter Parker e Nick Fury non si incontrano in Avengers: Endgame.

Spider-Man: Far From Home spiegherà perché Peter Parker e Nick Fury non si incontrano in Avengers: Endgame. Il sequel dedicato all'Uomo Ragno dovrebbe dunque fare chiarezza su alcune scelte narrative dell'ultimo capitolo della saga degli Avengers.

La dinamica dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame ha complicato la logica del Marvel Cinematic Universe, nel finale del film Steve Rogers decide di tornare indietro nel tempo e trattenersi nel passato per vivere un'esistenza felice con Peggy Carter, l'amore della sua vita, e poi fare ritorno da anziano nella timeline principale per consegnare lo scudo a Sam Wilson. Nei trailer di Spider-Man: Far From Home, Nick Fury coinvolge Spider-Man in una missione per salvare il mondo. La domanda che si pongono i fan però riguarda il mancato incontro tra Fury e Peter Parker in Avengers: Endgame. Perché Nick non ha avvicinato l'Uomo Ragno prima d'ora?

Nella prima parte di Spider-Man: Far From Home vediamo Happy Hogan approcciare Peter Parker per informarlo del fatto che Nick Fury lo vuole contattare, ma Peter è troppo concentrato nella preparazione del viaggio in Europa con i compagni di scuola per dargli retta. Alla fine Fury lo incontra nel corso del viaggio in un colloquio segreto.

Quando Peter si lamenta con Nick Fury dei suoi metodi e gli chiede perché non lo avvicinato al funerale di Tony Stark invece di seguirlo nel viaggio in Europa, lui spiega che non riteneva fosse il momento opportuno di chiedergli di sacrificarsi per combattere insieme a lui le minacce all'orizzonte. Durante la conversazione Nick Fury dichiara: "Ti ho visto al funerale, ma non pensavo che fosse il momento giusto per scambiarci il numero di telefono."

La scena si rivela un momento comico del film, con Samuel L. Jackson capace di incarnare alla perfezione il sarcasmo di Nick Fury mentre la reazione di Peter Parker è divertita e intimidita al tempo stesso.

"Ho sempre voluto mettere il nostro eroe adolescente idealista Peter Parker a confronto con il cinico e navigato Nick Fury" ha confessato il regista di Spider-Man: Far From Home Jon Watts. "Ho sempre pensato che sarebbe stata una notevole combinazione, una collisione da esplorare. Era un'idea che avevo fin dall'inizio e l'ho esposta nel corso del primo incontro con Marvel, volevo vedere quel ragazzino di fronte allo scafato Nick Fury. Tony Stark è una specie di zio cool che ti dà fiducia, mentre Nick Fury è più il patrigno cattivo. Pensavo che sarebbe stato divertente vedere questi due monti che entrano in collisione."

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani il 10 luglio.