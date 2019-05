Spider-Man: Far From Home, nel trailer un emozionante easter egg legato a Tony Stark!

Il nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home contiene un emozionante easter egg legato a Tony Stark.

Spider-Man: Far From Home ha un nuovo trailer e il video contiene numerosi riferimenti a Avengers: Endgame, tra cui un dettaglio che sta emozionando i fan del Marvel Cinematic Universe.

La storia di Peter Parker, interpretato dall'attore Tom Holland, prosegue infatti da dove si era interrotta nel film diretto dai fratelli Russo e alla base della trama ci sono anche le conseguenze della morte di Tony Stark.

Nelle nuove sequenze di Spider-Man: Far From Home si vede infatti il giovane eroe alle prese con i sensi di colpa causati dalla morte del suo amico e mentore. Peter è inoltre aiutato da Happy Hogan, che gli sta vicino per aiutarlo in questa difficile fase.

In più momenti si accenna alla possibilità che Spider-Man colmi il vuoto lasciato da Iron Man e in un'inquadratura il personaggio interpretato da Holland indossa gli occhiali di Tony Stark, uno degli accessori più memorabili e iconici del MCU, nel modello che aveva nel film Avengers: Infinity War.

Peter Parker, inoltre, utilizza nel trailer la tuta che gli aveva costruito Tony, già apparsa in Endgame.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).