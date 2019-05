Spider-Man: Far From Home, un riferimento ad Avengers: Endgame nel nuovo poster

Sony e Marvel hanno diffuso un nuovo poster di Spider-Man: Far From Home, che ci ricorda, come già aveva fatto l'ultmo trailer, quanto strettamente il film sarà legato ad Avengers: Endgame.

In barba a qualunque tipo di spoiler - ma è chiaro che se non avete ancora visto Avengers: Endgame probabilmente non siete molto interessati a farlo e dunque le anticipazioni non vi preoccupano (in caso contrario, qui c'è la nostra recensione che è completamente spoiler free) -, l'immagine mostra Peter Parker (Tom Holland) in cima a un edificio con alle spalle un murales raffigurante Iron Man.

Ecco il poster:

Spider-Man: Far From Home, un nuovo poster per il film

Quasi tutti sappiamo ormai che Tony Stark (Robert Downey Jr.) ha dato la propria vita per salvare l'universo alla fine di Avengers: Endgame e questo poster assume un peso emotivo notevole alla luce del rapporto speciale che legava Spider-Man a colui che era diventato a tutti gli effetti un mentore. Se l'immagine ci dice già molto di quello che sarà lo spirito con cui, almeno inizialmente, Peter affronterà la nuova realtà, a chiarirlo una volta per tutte è la frase che accompagna l'immagine su Twitter, la stessa pronunciata da Happy Hogan nel trailer: "Non penso che Tony avrebbe fatto quello che ha fatto, se non avesse saputo che tu saresti stato qui dopo il suo addio".

“I don’t think Tony would have done what he did, if he didn’t know you were going to be here after he was gone.” #SpiderManFarFromHome 7.2.19 pic.twitter.com/ySzLM14iGl — Spider-Man (@SpiderManMovie) 14 maggio 2019

Spider-Man: Far From Home uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio e come per il capitolo precedente, vede al timone della regia Jon Watts, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. La pellicola è ambientata in seguito alla la fine degli eventi accaduti in Avengers: Endgame, e segna ufficialamente la chiusura definitiva della terza fase del Marvel Cinematic Universe, come è stato già ben chiarito anche da produttore, Kevin Feige. Anche stavolta vedremo Spidey alle prese con nuove minacce contro la Terra proprio quando è in vacanza in Europa, ma Nick Fury non può certo permettersi di avere un supereroe in vacanza e lo rimette immediatamente in riga