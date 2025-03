Spider-Man 4 potrebbe avere un villain principale donna, ma non sarà Sadie Sink a interpretarlo

Per la prima volta nella saga Marvel Studios dedicata a Peter Parker, il protagonista potrebbe dover affrontare una villain

Tra la trilogia originale di Spider-Man di Sam Raimi, i reboot con Andrew Garfield e gli ultimi film ambientati nel MCU, abbiamo visto Peter Parker affrontare la maggior parte dei cattivi più noti sul grande schermo.

Non sappiamo ancora contro chi si scontrerà Tom Holland in Spider-Man 4, ma una nuova indiscrezione potrebbe aver ristretto non di poco il campo. Secondo un nuovo scoop lanciato dalla nota insider MyTimeToShineHello su X, il nuovo nemico principale di Peter Parker nel prossimo film sarà una donna.

A quanto pare, il personaggio sarebbe già stato scritturato, ma non sarà interpretato dalla star di Stranger Things Sadie Sink, recentemente confermata nel cast del film, che si pensa farà il suo debutto nel MCU come nuova versione di Mary Jane Watson.

Non ci sono tanti villain donna nel mondo di Peter Parker

Spider-Man: Homecoming, una nuova foto del film

Spider-Man non ha molti nemici femminili importanti, quindi Felicia Hardy/Gatta Nera sembra la scelta più ovvia. Ci sono però altre possibilità più oscure, come Silver Sable, Delilah, Screwball, Stunner e White Rabbit.

Inferno: un primo piano di Felicity Jones a Firenze

Naturalmente, potremmo vedere il Wall-crawler incontrare un cattivo che di solito non è associato al personaggio sulla pagina, il che aprirebbe una serie di nuove potenziali scelte. Solo una volta al cinema il personaggio è andato quasi vicino a un potenziale incontro con una villain, quando all'epoca di The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro si era detto che Felicity Jones avrebbe assunto proprio i panni della Gatta Nera, ma sappiamo com'è andata a finire...

Spider-Man 4 è stato recentemente posticipato di una settimana, dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Attualmente, Tom Holland è sul set di The Odyssey di Christopher Nolan dove si dice interpreterà il figlio del protagonista, Telemaco.