Spider-Man 4, ci sarà Daredevil? Svelato il possibile villain del prossimo film Marvel

I fan Marvel sperano da anni di vedere Spider-Man e Daredevil incrociarsi nel MCU, e sembra che tutto questo potrebbe accadere nella prossima avventura cinematografica in solitaria dell'Arrampicamuri.

Nell'ultima edizione della sua newsletter, lo scooper e insider Jeff Sneider ha condiviso alcune informazioni che ha sentito riguardo a Spider-Man 4, ancora senza titolo, e sebbene non sembri altrettanto sicuro di alcune delle voci più eclatanti, è piuttosto certo che Charlie Cox apparirà nel film.

Matt Murdock e Peter Parker si sono incontrati brevemente in Spider-Man: No Way Home, ma non è esattamente la stessa cosa che vedere i loro alter ego in costume condividere lo schermo, quindi speriamo che questo si riveli accurato.

Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home

Svelato il villain di Spider-Man 4?

Il coinvolgimento di Cox era già stato vociferato in passato, ma l'eventuale presenza del resto di questi (possibili) personaggi potrebbe essere considerato uno spoiler.

Spider-Man 4: ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta

Jon Bernthal potrebbe unirsi alla sua co-star di Daredevil: Born Again nei panni di Frank Castle, alias The Punisher, e Sneider ha anche sentito dire che potrebbe comparire nientemeno che Mefisto, anche se una fonte ha smentito questa ipotesi, in quanto l'attore Sacha Baron Cohen potrebbe essere troppo impegnato con un "film top-secret che ha girato per la Universal".

L'aggiunta di questo cattivo demoniaco al mix sembrerebbe una scelta bizzarra, soprattutto visto che si era vociferato che anche i Simbionti e persino Knull potrebbero essere coinvolti. Sappiamo che l'ultima bozza della sceneggiatura ha subito parecchi cambiamenti, quindi è probabile che almeno alcune di queste idee siano state modificate o scartate del tutto. Infine, Sneider ritiene che Zendaya avrà un ruolo molto ridotto nel ruolo di MJ a causa dei suoi impegni (questo è sempre sembrato probabile).