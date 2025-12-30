Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Una rinascita per l’Uomo Ragno, qualcosa di completamente nuovo"

Con Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland descrive un vero azzeramento per Peter Parker. Dopo No Way Home, il film non sarà un semplice sequel ma l'inizio di una nuova fase narrativa, più essenziale, personale e scollegata dal passato recente.

Dopo No Way Home: Peter Parker riparte da zero

Il finale di Spider-Man: No Way Home non ha lasciato spazio a interpretazioni morbide. Peter Parker perde tutto,, Doctor Strange cancella la sua esistenza dalla memoria collettiva e il ragazzo che avevamo conosciuto nei primi tre film del MCU si ritrova solo, in un minuscolo appartamento, a studiare per il GED e a cucirsi da solo il costume. È una chiusura netta, quasi brutale, che spezza il classico ciclo dei film di Spider-Man fatto di nuove tute, nuovi nemici e una perdita "controllata".

Locandina di Spider-Man: No Way Home

Parlando con Complex Pop, Tom Holland ha chiarito che Spider-Man: Brand New Day non nasce come un quarto capitolo tradizionale, ma come qualcosa di concettualmente diverso: "Sembra davvero che non stiamo realizzando il quarto film. Stiamo facendo il primo film di un nuovo capitolo... Questa è una rinascita. È qualcosa di completamente nuovo". Una dichiarazione che dice molto sull'approccio creativo adottato dopo un film che aveva portato la storia di Peter Parker a un punto di non ritorno.

Nei primi tre film del MCU, Peter era sostenuto da una rete affettiva precisa: zia May, MJ e Ned. Ora quella rete non esiste più. Le informazioni disponibili suggeriscono che MJ e Ned avranno ruoli molto ridotti, con una foto dal set che accenna al futuro universitario di Ned al MIT. È un segnale chiaro: il passato non verrà cancellato, ma messo definitivamente alle spalle, aprendo la strada a nuove relazioni, rivalità e dinamiche prese direttamente dai fumetti.

Un nuovo costume per un nuovo Spider-Man

Ogni rinascita passa anche dall'aspetto esteriore, e Spider-Man: Brand New Day sembra volerlo sottolineare con decisione. Tom Holland ha indossato numerose varianti del costume nel corso del suo percorso nel MCU, spesso legate alla tecnologia Stark. Questa volta, però, il cambiamento è strutturale. Parlando della nuova tuta, l'attore ha spiegato: "Il nuovo costume è progettato in modo completamente diverso rispetto alle iterazioni precedenti. È molto più flessibile, quindi possiamo esplorare lati del personaggio che prima non mi era possibile mostrare. E sono assolutamente entusiasta di come venga fotografato".

Spider-Man: No Way Home: un'immagine dal set

Il colpo d'occhio finale di No Way Home aveva già anticipato questa direzione: un ritorno al rosso e blu classico, lontano dall'estetica high-tech, immerso in una New York notturna che sembrava finalmente appartenere solo a Peter. Anche Brand New Day continuerà su questa linea più "low-tech", abbandonando l'ombra ingombrante dell'eredità di Tony Stark per restituire allo Spider-Man del MCU una dimensione più artigianale e vulnerabile.

Più che cercare di superare lo spettacolo del passato, il film sembra interessato a ridefinire l'identità del personaggio. Peter Parker riparte davvero da zero, in un mondo che ha continuato a girare senza di lui. Ed è proprio questa condizione di isolamento, lontana da squadre e mentori, a rendere Spider-Man: Brand New Day un progetto cruciale: non tanto per quello che promette di mostrare, ma per quello che sceglie consapevolmente di lasciare indietro.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema il 31 luglio 2026. Se le parole di Holland sono indicative, non sarà semplicemente il prossimo film dell'Uomo Ragno, ma il primo passo di una nuova, rischiosa e necessaria fase del personaggio.