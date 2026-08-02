Vermin stasera su Rai 4, trama, cast e durata dell’horror di Sébastien Vaniček

Vermin arriva su Rai 4 con una storia di paura e isolamento: trama, cast, durata e curiosità sul film di Sébastien Vaniček che trasforma un'invasione di ragni in un incubo claustrofobico.

Stasera, domenica 2 agosto, alle 21:20 su Rai 4 va in onda Vermin, thriller horror diretto dal francese Sébastien Vaniček. Il film segna il suo esordio nel lungometraggio, prima di La Casa - Il rogo del male, distribuito in Italia lo scorso luglio. Presentato alla 38ª Settimana Internazionale della Critica di Venezia, racconta la storia di un giovane appassionato di animali esotici che acquista illegalmente un ragno velenoso, dando involontariamente il via a una terrificante infestazione in un quartiere della periferia parigina.

Vermin, la trama del film horror sugli aracnidi

La vicenda segue Kaleb, un ragazzo che vive in un quartiere popolare di Parigi e che, per la sua passione per gli animali insoliti, porta a casa un ragno esotico particolarmente pericoloso. L'animale riesce però a fuggire e in poco tempo inizia a riprodursi all'interno del palazzo, trasformando l'edificio in una trappola mortale.

Quando le autorità decidono di isolare la struttura impedendo agli abitanti di uscire, gli inquilini sono costretti a collaborare per cercare una via di fuga. Gli aracnidi, sempre più numerosi e aggressivi, dimostrano inoltre una sorprendente capacità di adattamento, rendendo la lotta per la sopravvivenza ancora più difficile.

Finnegan Oldfield, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Théo Christine e Lisa Nyarko

Vermin: cast, curiosità e il debutto horror di Sébastien Vaniček

A guidare il cast di Vermin - qui la recensione dell'horror - è Théo Christine nel ruolo di Kaleb, affiancato da Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko e Finnegan Oldfield.

Il film rappresenta il primo lungometraggio di Sébastien Vaniček, regista che ha attirato l'attenzione internazionale proprio grazie a questa opera prima, capace di unire gli elementi classici dell'horror con una riflessione sulle tensioni sociali e sull'isolamento delle comunità più fragili. Il regista ha vinto il premio della giuria al Sitges - Catalonian International Film Festival ed è stato candidato ai César.

Una delle caratteristiche più apprezzate della pellicola è il modo in cui utilizza la paura dei ragni come punto di partenza per raccontare altro: oltre agli attacchi degli aracnidi, il film mette in scena conflitti tra vicini, diffidenza e difficoltà di convivenza in un ambiente chiuso e degradato. Vermin sfrutta così l'ambientazione del condominio come un vero e proprio labirinto dell'orrore, aumentando progressivamente il senso di ansia e impotenza dei protagonisti.

Dove vedere Vermin in tv e in streaming e durata del film

L'horror diretto da Sébastien Vaniček andrà in onda stasera 2 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Vermin ha una durata di circa 103 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 lascerà spazio al film Il Signore del Disordine.