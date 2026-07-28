Spider-Man: Brand New Day conquista la critica, le prime reazioni: "È il migliore”

L'amichevole Spider-Man di quartiere sta per tornare sul grande schermo e puntualissime arrivano le prime reazioni della stampa internazionale che non lasciano molto spazio ai dubbi: promosso a pieni voti.

Dopo cinque anni di attesa, Peter Parker è pronto a tornare sul grande schermo. Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema italiani il 29 luglio 2026 e le prime reazioni della critica internazionale pubblicate dopo l'anteprima di Los Angeles sembrano già annunciare un ritorno col botto. Dai commenti sembra essere un'avventura spettacolare e adrenalinica, ma anche sorprendentemente attenta alle conseguenze emotive lasciate dal finale di Spider-Man: No Way Home.

Il quarto film con Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno è diretto da Destin Daniel Cretton, già dietro la macchina da presa di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Nel cast tornano Zendaya e Jacob Batalon, affiancati da Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando e Tramell Tillman.

Spider-Man: Brand New Day è già il miglior film della saga?

Tom Holland veste ancora una volta i panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man: Brand New Day

Abbiamo visto il cast di Spider-Man: Brand New Day sfilare sui red carpet di mezzo mondo nelle ultime settimane. Abbiamo visto Zendaya portare al massimo livello il method dressing e Tom Holland mostrare a tutti l'affiatamento e l'intesa con sua moglie. Ora però è tempo di parlare del film, e le prime reazioni della stampa sono decisamente entusiaste.

La parola che ricorre più spesso nelle prime impressioni è "migliore". Questo, un po' per tutti, sarebbe il miglior film della saga e uno dei migliori cinecomic. Molly Freeman di ScreenRant si è spinta fino a definire il film il punto più alto dell'intera storia cinematografica del personaggio: "Non lo dico alla leggera: Spider-Man: Brand New Day è il miglior film di Spider-Man mai realizzato. La storia è semplice, guidata dai personaggi e sostenuta da una posta in gioco autentica".

Un entusiasmo condiviso da Brandon Pope, secondo cui Destin Daniel Cretton avrebbe costruito un'avventura capace di rendere omaggio soprattutto ai film di Sam Raimi: "È qualcosa di emozionante e spettacolare. Hulk e Punisher funzionano, la grande rivelazione è all'altezza. È il migliore della serie con Tom Holland".

Gli elogi riguardano anche la componente tecnica. Laura Sirikul di Forbes ha parlato di effetti visivi e sequenze d'azione "spettacolari", sottolineando come i combattimenti non restituiscano più quella sensazione da videogioco attribuita ad alcuni precedenti capitoli. Anche la regia delle scene in volo tra i palazzi di New York viene indicata come uno dei punti di forza del film.

Tom Holland e Punisher al centro delle prime reazioni

Una scena del trailer

Il cuore di Spider-Man: Brand New Day sembra però essere Peter Parker, ça va sans dire. La nuova storia riparte dalle conseguenze della scelta compiuta in Spider-Man: No Way Home, quando il mondo ha dimenticato la sua esistenza: ora Peter vive solo e si dedica completamente alla lotta contro il crimine, mentre una misteriosa trasformazione fisica mette in pericolo la sua stessa sopravvivenza.

Anche Wendy Lee Szany ha evidenziato come il film privilegi l'introspezione rispetto allo spettacolo, sottolineando la crescita personale di Peter Parker: "Ci sono momenti capaci di strappare qualche lacrima. Sembra quasi un piccolo film degli Avengers".

Molto apprezzata anche la collaborazione tra Spider-Man e il Punisher di Jon Bernthal. Joe Deckelmeier ha scritto che "Peter e Frank si prendono ogni scena", mentre Sean Chandler ha promosso il tono più adulto e profondamente legato a New York, pur segnalando una trama a tratti sovraccarica. Anche Germain Lussier ha riconosciuto la quantità di linee narrative, ma ha aggiunto: "Alla fine tutto si ricompone in modo così bello che funziona".

Le reazioni social non sostituiscono le recensioni complete, ovviamente, ma il primo responso appare decisamente incoraggiante. Dopo la parentesi multiversale di No Way Home, Tom Holland sembra aver trovato un Peter Parker più solo, maturo e consapevole. Sarà davvero il miglior Spider-Man visto al cinema?